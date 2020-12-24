С приходом Нового года 2021 каждый из нас ожидает, что все плохое останется в 2020, а с первым боем курантов в наш дом войдет волшебник с мешком радости, приятных сюрпризов и весельем. Ежегодно роль Деда Мороза исполняем именно мы, преподнося родным и близким много позитивных эмоций и подарков. Но пока этот момент наступит, мы успеваем хорошенько поломать голову над тем, что же такого интересного подарить нашим родителям. Редакция сайта STB.UA собрала самые лучшие варианты подарков на Новый год родителям.

Конечно, можно обойтись банальным тортиком и небольшим сувениром, но наши родители все же заслуживают большего. Поэтому давайте поразмыслим вместе, что им будем приятней найти под елкой. Можно спросить напрямую, что именно нравиться папе и маме либо чего не хватает в домашнем хозяйстве. Это будет очень практичный и нужный подарок. Но мы же хотим удивить, ведь так? Поэтому рассуждаем дальше.

Что подарить родителям на Новый год?

Как известно, 90% людей имеют собственные хобби. Если речь идет об отце, то он может быть заядлым рыболовом или фотографом. В таком случае ему придется по вкусу удочка с новой оснасткой, поплавок или водонепроницаемые сапоги, если старые износились. Для любителя фото подойдет тренога (штатив), новая оптика для фотоаппарата или съемные объективы. Чтобы точно узнать, чего не хватает для хобби, лучше спросить в разговоре.

По поводу мамы, то актуальными будут аксессуары для рукоделия, если она любит творить руками. Например, хорошим подарком может стать красивая шкатулка для ниток и иголок. Если ваша мама предпочитает активный вид отдыха, то ей понравится абонемент в бассейн или на йогу. Также не забывайте о парфюмерии или ароматических свечах. Уходовая косметика всегда необходимая вещь на туалетном столике любой женщины.

Приятным подарком для обоих родителей будет: постельное белье, одеяло, плед, или (если, конечно, позволяют финансы) путешествие на двоих в красивое место.

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Список подарков для родителей:

Абонемент в салон, бассейн или на йогу

Парфюмерия

Ароматизированные свечи

Бытовая техника

Вафельница

Гриль

Постельное белье

Элементы интерьера

Фоторамка в виде семейного дерева

Скретч-карта мира

Винный набор

Какой подарок вы бы ни выбрали, самым приятным будет, если вы просто приедете к своим родителям на новогодние или рождественские праздники, чтобы несколько дней провести с теми, кто вас любит больше всех на свете. Хороших праздников!

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