Какие продукты нужно есть на завтрак? Ответ на этот вопрос дал непревзойденный судья «МастерШеф»-10 Владимир Ярославский. Читайте, какие завтраки будут сытными и здоровыми. А также вы узнаете о правилах утреннего приема пищи, чтобы он приносил как можно больше пользы для организма.

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Правила здорового завтрака:

Сначала зарядка, после — еда.

Чтобы пробудить организм, необходимо выпить стакан чистой воды. Для вкуса можно добавить несколько капель сока лимона.

Прием пищи необходимо совершить в течение часа после подъема. Это нужно для выработки гликогена в печени.

Завтрак не должен быть слишком плотным, поскольку переедание провоцирует сонливость.

Нужно знать, что углеводный завтрак рекомендуется для людей, чья профессия требует умственного труда, а белковый — для физического.

Углеводный завтрак

Углеводы необходимы для результативной работы мозга. Существуют простые углеводы и сложные. Простые — это белый хлеб, кукурузные хлопья, печенье и т. д. Такие продукты содержат много сахара, который вызывает ложное чувство голода, и человек переедает. Сложные углеводы долго усваиваются в организме, поэтому дают энергию на все утро. Предлагаем несколько вариантов сложноуглеводных завтраков.

Каша

Крупы содержат много витаминов, а также клетчатку. Выбирайте овсянку, пшено или гречку. Их можно приготовить на воде или на нежирном молоке. Экспериментируйте, добавляйте сухофрукты, орехи и мед. Но следует помнить, что манка и белый рис относятся к простым углеводам.

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Мюсли

Смесь из цельнозерновых злаков и сушеных фруктов является полезным завтраком. Но не стоит лакомиться покупными мюслями, поскольку в их состав входит много сахара. Чтобы приготовить домашние мюсли, необходимо смешать овсяные хлопья, цельнозерновые злаки и сухофрукты, затем залить молоком или йогуртом.

Бутерброды

Многие боятся есть бутерброды, поскольку хлеб является опасным для фигуры продуктом. Но выбрав хлеб из цельного зерна, можно не беспокоиться о лишних килограммах. Такой завтрак подходит для людей, у которых много времени утром. А чтобы завтрак был более питательным, сделайте бутерброд с кусочками куриной грудки или вместо масла используйте творог с зеленью.

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Белковый завтрак

Белок является не только важным источником полезных веществ, но и помогает ускорить метаболизм в организме. Поэтому люди, которые хотят похудеть, завтракают именно белковыми продуктами. К тому же, такая пища снабжает мозг огромным количеством витаминов, что помогает ускорить его работу.

Яйца

По количеству полезных веществ яйца — это продукт спортсменов. В одном яйце содержится 13 гр белка! Этого достаточно, чтобы насытить организм витаминами и минералами на целое утро. Можно сделать омлет, добавив свежих овощей и зелени, или сварить, что предпочтительнее для людей с лишним весом.

Йогурт

Этот молочный продукт является одним из самых полезных для утреннего приема пищи, поскольку содержит бактерии, нормализующие работу кишечника. Желательно выбирать йогурты без сахара и химических добавок. Более того, их легко приготовить в домашних условиях в специальной йогуртнице или термосе.

Все, что вам понадобится для приготовления домашнего йогурта:

молоко — 1 л;

натуральный йогурт — 200 г.

Молоко довести до кипения. Термос ополоснуть кипятком, затем накрыть крышкой. 100 мл молока комнатной температуры соединить с йогуртом и размешать до однородного состояния. Полученную смесь размешать с остатками молока. Перелить в термос, закрыть крышкой и оставить на 6—8 часов.

Творог

Покупая этот продукт для завтрака, следует выбирать жирность не ниже 5—9%. Это нужно для того, чтобы насытить желудок и обогатить организм кальцием. Творог можно смешивать с чем угодно: ягоды, фрукты, орехи. А для любителей соленого отличным вариантом будет смесь творога со сметаной, зеленью, солью и специями по вкусу.

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