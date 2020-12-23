Закуски на Новый год: топ-10 рецептов от участника «МастерШеф»
Новогодние закуски разогревают аппетит перед подачей основных блюд, служат прекрасным перекусом в течение всего вечера и, несомненно, являются настоящим украшением праздничного стола. Что приготовить такого, чтобы это не только имело превосходный вкус, но и оригинальный вид? Мы расскажем! Берите на заметку подборку рецептов закусок на Новый год 2021 от участника кулинарного шоу «МастерШеф»-9 Руслана Шилина.
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Профитроли со сливочным сыром, икрой и форелью
Ингредиенты:
- Готовые профитроли без начинки
- 300 г слабосоленой форели
- 150 г мягкого сливочного сыра
- 200 г сливок 35% жирности
- 150 г красной икры
- 3 веточки укропа
Приготовление:
- Сливки взбить в пену.
- Отдельно блендером взбить 200 г форели со сливочным сыром. Добавить красную икру, аккуратно ввести сливки и переложить получившийся крем в кондитерский мешок.
- С профитролей срезать верхушки и наполнить кремом. Украсить кусочками форели и укропом.
Мильфей из свеклы и авокадо
Ингредиенты:
- 3 свеклы
- 2 авокадо
- ½ лимона
- 150 г йогурта
- 3–4 веточки петрушки
- Соль
Приготовление:
- Свеклу запечь в духовке до готовности, остудить и очистить.
- Авокадо разрезать пополам, удалить косточку и очистить от кожуры. Мякоть крупно нарезать.
- В блендере взбить авокадо, сок половины лимона, петрушку и йогурт. Посолить и переложить в кондитерский мешок с фигурной насадкой.
- Свеклу нарезать круглыми дольками. Выложить мильфей слоями, чередуя свеклу и крем с авокадо.
«Пингвинчики» из моцареллы с маслинами
Ингредиенты:
- 1 банка маслин без косточек
- 200 г моцареллы шариками
- 1 отварная морковь
- Крем-сыр и сладкий красный перец для украшения
Приготовление:
- Морковь нарезать кружочками. Вырезать подставку под канапе и носики для пингвинов. Часть маслин разрезать на половинки.
- Нанизать на шпажки и скрепить вместе все детали так, чтобы получились пингвинчики. Из верхушек сладкого болгарского перца сделать шапочки и украсить крем-сыром.
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Холодец из свинины и курицы
Ингредиенты:
- 1 кг свиных ножек
- ½ куриной тушки
- 1 свиная рулька
- 2 моркови
- 1–2 луковицы
- 5 зубчиков чеснока
- 2 лавровых листа
- Соль, перец
Приготовление:
- Ножки и рульку замочить в холодной воде и оставить на 4–5 ч. Тщательно зачистить.
- Уложить мясо в кастрюлю и залить водой так, чтобы ее уровень был выше мяса на 6–8 см. Накрыть крышкой, довести до кипения и варить на медленном огне до тех пор, пока кости не будут свободно отделяться от мяса. Периодически снимать ложкой свиной жир.
- Морковь и лук очистить, добавить к мясу за 2 ч до окончания варки и посолить. За 5 мин до окончания варки добавить лавровый лист.
- Достать мясо и овощи. Бульон процедить. Мясо отделить от костей, мелко покрошить и смешать с измельченным чесноком. Поперчить. Лук мелко порубить. Морковь фигурно нарезать.
- Разложить мясо и овощи по формам, залить кипящим бульоном. Остудить при комнатной температуре и отправить в холодильник до застывания.
Шарики из козьего сыра
Ингредиенты:
- 400 г мягкого козьего сыра
- 70 г рубленых очищенных фисташек
- 70 г зерен граната
- 70 г семян льна
- Соленая сдобная соломка
- Оливковое масло
Приготовление:
- Слегка смочить руки оливковым маслом и сформовать шарики из сыра. По желанию предварительно добавить рубленую зелень.
- Каждый шарик обвалять в фисташках, зернах граната и семенах льна. Нанизать на соломку.
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Тарталетки с креветочным муссом
Ингредиенты:
- Готовые тарталетки
- 1 огурец
- 450 г замороженных креветок
- 100 г жирного творога
- 1 зубчик чеснока
Приготовление:
- Огурец тонко нарезать.
- Креветки отварить до готовности. Часть отложить для украшения, а часть вместе с творогом и рубленым чесноком измельчить в блендере.
- Разложить получившийся мусс по тарталеткам. Украсить целыми креветками и огурцом.
Фаршированные помидоры «Дед Мороз»
Ингредиенты:
- 10 помидоров
- 200 г твердого сыра
- 2 зубчика чеснока
- 4 ст. л. майонеза
Приготовление:
- У помидоров срезать верхушки и удалить мякоть.
- Сыр натереть на терке. Смешать с измельченным чесноком и майонезом.
- Нафаршировать помидоры и накрыть верхушками. Сделать глазки из сушеных бутонов гвоздики и носики из зерен граната. Майонезом нарисовать бороду.
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Канапе с сыром бри и клюквенным соусом
Ингредиенты:
- 1 багет
- 300 г сыра бри
- 200 г салями или ветчины
- 150 г клюквы
- 2 ст. л. сахара
- Цедра и сок ½ апельсина
- Корица, молотый мускатный орех, гвоздика
Приготовление:
- Багет нарезать и слегка подсушить в духовке. Нарезать сыр и колбасу.
- Для соуса клюкву положить в эмалированную кастрюлю и посыпать сахаром. Варить, пока ягоды не начнут лопаться. Добавить цедру, сок и пряности. Варить все вместе до загустения.
- Выложить бри и колбасу на багет. Добавить по 1 ч. л. получившегося клюквенного соуса. По желанию украсить мятой и нанизать на шпажки.
Картофельные шарики во фритюре
Ингредиенты:
- 5–7 картофелин
- 2 яйца
- 50 г сливочного масла
- 1–1,5 ст. муки
- Рубленая зелень
- Панировочные сухари
- Масло для фритюра
- Соль, перец
Приготовление:
- Картофель очистить, отварить до готовности и размять. Добавить яйца, масло и рубленую зелень по вкусу. Посолить и поперчить.
- Порциями добавить столько муки, чтобы масса хорошо лепилась. Сформовать мокрыми руками небольшие шарики и обвалять в сухарях.
- Пожарить получившиеся шарики во фритюре и выложить на бумажное полотенце.
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Канапе с фуа-гра
Ингредиенты:
- Хлеб
- 500 г свежей утиной печени
- 75 мл белого вина
- Соль, перец
Приготовление:
- Утиную печень зачистить и замочить на ночь в ледяной воде. Затем нарезать на кусочки и залить вином. Посолить, поперчить и оставить мариноваться на 2 ч.
- Печень достать из маринада и выложить в форму. Поместить в сковороду, заполненную горячей водой. Готовить в духовке около 30 мин при 95 оС, периодически поливая выделяющимся жиром. Остудить.
- С помощью формочек для печенья вырезать из хлеба и фуа-гра звездочки.
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