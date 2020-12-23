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На СТБ покажут скриптед-реалити «Кохані. Коханці»

23.12.2020

25 декабря в 16:25 на СТБ состоится премьера пилота скриптед-реалити с Надеждой Мейхер «Кохані. Коханці». Проект расскажет телезрителям историю о любви и предательстве, основанную на реальных событиях.

Измена ― самое коварное и неожиданное событие в жизни любой пары. Это предательство самого близкого человека, ложь и крах доверия. Каждая женщина переживает измену очень остро и часто винит именно себя в произошедшем. Боль может не утихать несколько лет. На примере истории конкретной пары зрители смогут разобраться, что может стать причиной неверности, как ее правильно пережить и стоит ли прощать измену ради детей и сохранения семьи.

Поможет разобраться в жизненных перипетиях известная певица и телеведущая, мама троих детей, самодостаточная и уверенная женщина, которая пережила в своей жизни многое, ― Надежда Мейхер. Комментировать истории героев Надежда будет с позиции личного опыта, ведь ей есть чем поделиться со зрителями. Она озвучит мысли, которые наверняка возникнут во время просмотра у каждой женщины. А может, и ее партнера.  

«Поверьте, я знаю, что такое измена, и больше не хочу, чтобы она повторилась в моей жизни. В этом проекте мы увидим реальную историю реальных людей и вместе постараемся найти ответ на вопрос, как избежать измены в собственной жизни», комментирует премьеру Надежда Мейхер.

Смотрите «Кохані. Коханці» уже в эту пятницу, 25 декабря, в 16:25 на СТБ!

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