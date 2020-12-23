Гороскоп на 24 декабря 2020 года поможет определиться с правильным решением. Кому стоит начать подготовку к новогодним праздникам, а кого ждет романтическое знакомство? Читайте гороскоп на 24 декабря 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Прекрасный день. Есть вероятность небольшого неожиданного путешествия. Также вы можете познакомиться с интересными людьми и обзавестись верным другом.

Телец

Все, что вам нужно, это разговор по душам с близкими друзьями. Так что можете смело отправляться на совместную прогулку.

Близнецы

Есть небольшая вероятность стрессовых ситуаций. Звезды советуют не брать на себя слишком много ответственности и не переусердствовать с физическими нагрузками.

Рак

Очень позитивный день. Судьба будет на вашей стороне. Есть вероятность успешного завершения даже очень рискованных дел. Однако будьте осторожны: удача может в любой момент отвернуться. Не теряйте головы.

Лев

В этот день вы можете смело браться даже за те дела, о которых имеете самое смутное представление. Ваш оптимизм и упорство поднимут вас в глазах окружающих.

Дева

Непростой день. Возможно, вам предстоит отстаивать свой авторитет. Чтобы избежать серьезных конфликтов, постарайтесь сдерживать свои эмоции и говорить только по делу. Вечер проведите в тишине.

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Весы

Не очень удачный день в плане здоровья. Есть вероятность получить травмы. Проявите особую бдительность на дороге. И одевайтесь по погоде. Иначе можете встречать Новый год с температурой.

Скорпион

Вам стоит сосредоточиться на выполнении своих рабочих обязанностей. Не отвлекайтесь на сплетни, иначе можете нажить себе плохую славу.

Стрелец

Пришло время активно начать подготовку к новогодним праздникам. Стоит прикупить подарки близким. Но не тратьте на это все деньги.

Козерог

Для Козерогов звезды приготовили отличный день. Вас ожидает приятное знакомство, возможно, начало новых романтических отношений или развитие старых.

Водолей

Водолеям, как всегда, хочется праздника. Однако не стоит бросаться в омут с головой. Иначе на работе или учебе могут возникнуть серьезные проблемы.

Рыбы

Опасный день. Звезды предлагают умерить стремление к риску, опасностям и экстравагантным поступкам. Лучше сосредоточьте свое внимание на медитации или просто чтении интересной книги.

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