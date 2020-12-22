Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Простой салат из шампиньонов и курицы на Новый год: топ-3 варианта приготовления

22.12.2020

Приготовление салатов не занимает много времени и под силу даже начинающему кулинару. Кроме того, эта категория блюд полезна и питательна, а также способна послужить настоящим украшением праздничного стола. Участник кулинарного шоу  «МастерШеф»-9  Владимир Лялин поделился новогодней классикой – простыми и вкусными рецептами салатов с курицей и грибами.

Больше по теме: Закуски на Новый год: топ-10 рецептов

Салат с куриным филе, сыром и орехами

Салат с куриным филе, сыром и орехами - фото

Ингредиенты:

  • 1 крупное куриное филе
  • 200 г твердого сыра
  • 300 г шампиньонов
  • 100 г грецких орехов
  • 2 зубчика чеснока
  • сливочное масло
  • майонез
  • соль

Приготовление:

  1. Куриное филе промыть, очистить от пленок и обсушить бумажным полотенцем. Отварить в подсоленной воде до готовности.
  2. Сыр натереть на крупной терке. Шампиньоны порезать тонкими пластинами и обжарить на сливочном масле. По желанию можно использовать консервированные шампиньоны.
  3. Орехи и чеснок мелко порубить.
  4. Все ингредиенты салата смешать и посолить по вкусу. Заправить майонезом.

Английский салат из шампиньонов с курицей

Английский салат из курицы и грибов - фото

Ингредиенты:

  • 1 банка консервированной кукурузы
  • 1 куриное филе
  • 500 г шампиньонов
  • 2 сладких болгарских перца
  • 3 помидора
  • 100 г сухариков
  • соль
  • майонез

Приготовление:

  1. Куриное филе промыть, очистить и обсушить бумажным полотенцем. Отварить в подсоленной воде до готовности и мелко нарезать.
  2. Шампиньоны нарезать кусочками и отварить в отдельной емкости.  Перец нарезать соломкой. Помидоры нарезать кубиками.
  3. Смешать курицу, грибы, перец, помидоры, кукурузу и сухарики. Добавить майонез, посолить и хорошо перемешать.

Слоеный салат из курицы и грибов

Слоеный салат из курицы и грибов - фото

Ингредиенты:

  • 3 крупные картофелины
  • 1 куриное филе
  • 2 головки репчатого лука
  • 3 яйца
  • 1 банка консервированных шампиньонов
  • рубленая зелень
  • майонез

Приготовление:

  1. Куриное филе отварить. Отдельно отварить картофель и яйца.
  2. Шампиньоны обжарить с мелко нарезанным луком.
  3. Приготовленную курицу нарезать. Картофель натереть на терке, посолить. Отдельно натереть яичные белки и желтки.
  4. Выложить салат слоями: картофель, курица, шампиньоны с луком, белки, желтки. Каждый слой промазать майонезом. Сверху присыпать рубленой зеленью.

Больше по теме: Что приготовить из свинины на Новый год: топ-5 блюд

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить