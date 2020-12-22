Простой салат из шампиньонов и курицы на Новый год: топ-3 варианта приготовления
22.12.2020
Приготовление салатов не занимает много времени и под силу даже начинающему кулинару. Кроме того, эта категория блюд полезна и питательна, а также способна послужить настоящим украшением праздничного стола. Участник кулинарного шоу «МастерШеф»-9 Владимир Лялин поделился новогодней классикой – простыми и вкусными рецептами салатов с курицей и грибами.
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Салат с куриным филе, сыром и орехами
Ингредиенты:
- 1 крупное куриное филе
- 200 г твердого сыра
- 300 г шампиньонов
- 100 г грецких орехов
- 2 зубчика чеснока
- сливочное масло
- майонез
- соль
Приготовление:
- Куриное филе промыть, очистить от пленок и обсушить бумажным полотенцем. Отварить в подсоленной воде до готовности.
- Сыр натереть на крупной терке. Шампиньоны порезать тонкими пластинами и обжарить на сливочном масле. По желанию можно использовать консервированные шампиньоны.
- Орехи и чеснок мелко порубить.
- Все ингредиенты салата смешать и посолить по вкусу. Заправить майонезом.
Английский салат из шампиньонов с курицей
Ингредиенты:
- 1 банка консервированной кукурузы
- 1 куриное филе
- 500 г шампиньонов
- 2 сладких болгарских перца
- 3 помидора
- 100 г сухариков
- соль
- майонез
Приготовление:
- Куриное филе промыть, очистить и обсушить бумажным полотенцем. Отварить в подсоленной воде до готовности и мелко нарезать.
- Шампиньоны нарезать кусочками и отварить в отдельной емкости. Перец нарезать соломкой. Помидоры нарезать кубиками.
- Смешать курицу, грибы, перец, помидоры, кукурузу и сухарики. Добавить майонез, посолить и хорошо перемешать.
Слоеный салат из курицы и грибов
Ингредиенты:
- 3 крупные картофелины
- 1 куриное филе
- 2 головки репчатого лука
- 3 яйца
- 1 банка консервированных шампиньонов
- рубленая зелень
- майонез
Приготовление:
- Куриное филе отварить. Отдельно отварить картофель и яйца.
- Шампиньоны обжарить с мелко нарезанным луком.
- Приготовленную курицу нарезать. Картофель натереть на терке, посолить. Отдельно натереть яичные белки и желтки.
- Выложить салат слоями: картофель, курица, шампиньоны с луком, белки, желтки. Каждый слой промазать майонезом. Сверху присыпать рубленой зеленью.
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