Первый месяц 2021 года обещает быть максимально романтичным. Каждый знак зодиака сможет воплотить в жизнь свою идеальную модель отношений или семьи. Но для этого нужно правильно совершать обмен энергией. Читайте любовный гороскоп на январь 2021 года для каждого знака зодиака от экспертов СТБ.

Овен

Представители этого огненного знака зодиака привыкли действовать напрямую, преодолевая любые трудности. Такая напористость позволяет добиться многого, но в любовных отношениях пугает партнера. Экстрасенсы рекомендуют немного умерить пыл и позволить событиям развиваться своим чередом.

Первый месяц 2021 года будет удачным временем для разжигания угасших чувств. Семейным парам следует добавить романтики в жизнь, отправившись на свидание. Одинокие представители знака Овна с небольшой вероятностью повстречают свою любовь на дружеской вечеринке.

Телец

Январь будет прекрасным месяцем для любовных приключений. Тельцы ощутят прилив сил, посвятив время флирту и малообещающим заигрываниям. Новые отношения будут краткосрочными, но принесут массу удовольствия.

Экстрасенсы советуют парам, которые состоят в отношениях вне брака, официально оформить свой союз. Семейным Тельцам нужно уделить больше времени партнеру и обговорить с ним накопившиеся проблемы. Одиноким представителям знака можно погрузиться в любовные приключения, но рассчитывать на длительные романы не стоит.

Близнецы

В первой декаде месяца звезды готовят неожиданную встречу со старыми знакомыми. Близнецам не стоит воскрешать давно угасшие чувства, так как роман будет коротким. Для одиноких Близнецов наступят удачные дни — они будут обласканы вниманием противоположного пола. Тем, кто хочет найти свою половинку, стоит присмотреться к близкому кругу общения. Парам, которые длительное время состоят в отношениях, стоит перейти на новый уровень: узаконить союз или задуматься о пополнении в семействе.

Рак

Раки почувствуют себя уязвимыми и постараются оградиться от мощных чувств. Это негативно скажется на общении с противоположным полом. Одиноким Ракам стоит подготовиться к неудачам в личной жизни, так как расставания будут болезненными. В семейных парах наступит напряженный период ссор и ревности. Чтобы пережить это время без конфликтов, следует запастись терпением и научиться идти на компромисс.

Лев

Представители данного знака в январе 2021 года будут вершителями своей судьбы. Одинокие Львы встретят человека, с которым захочется быть рядом, но врожденная застенчивость помешает им сделать шаг навстречу. Для получения желаемого необходимо перебороть себя. Семейные пары ждет месяц испытаний, во время которого нужно решить накопившиеся проблемы.

Дева

Начало 2021 года вызовет у Дев непреодолимое желание быть любимыми. Чтобы обрести свое счастье, представители данного знака зодиака решатся на смелые поступки и заведут новые знакомства. Но большинство отношений не продвинется дальше флирта.

Свободные Девы погрузятся в пучину любовных переживаний и ярких эмоций. В поисках идеального спутника жизни они пойдут на неожиданные для себя шаги. Семейные пары попробуют возродить былые чувства, вернувшись на этап ухаживаний.

Весы

В январе в личной жизни Весов наступят неблагоприятные дни. Свободные девушки испытают безответную любовь. Мужчины, которые ранее предлагали расстаться, ощутят последствия такого решения. В новых отношениях стоит не торопиться и внимательно изучить партнера.

В семейных парах тоже не будет спокойствия. Пройдет череда конфликтов из-за недостатка общения со своей половинкой. К счастью, разногласия не приведут к разрыву отношений.

Скорпион

Начало года будет сложным временем для семейных представителей знака. Излишняя требовательность в любовных отношениях приведет к тому, что брак начнет разрушаться. Скорпионам нужно умерить свои запросы и понять чувства партнера. В личной жизни одиноких представителей знака наступят благоприятные дни. Звезды сулят им множество романтических приключений, флиртов и интересных знакомств.

Стрелец

Январь будет судьбоносным месяцем для Стрельцов. От принятых решений зависит, как сложится личная жизнь. Возможна смена взглядов на отношения.

Одинокие Стрельцы захотят встретить человека, с которым будет интересно проводить время, и ради этого пойдут на неожиданные поступки. В семейных парах начнется период спокойствия, которое смогут нарушить лишь радостные новости о скором пополнении.

Козерог

Представители этого знака зодиака отличаются излишним упорством. Такое качество играет на руку на работе, но в личной жизни приводит к частым конфликтам. Любимым людям надоест, что над ними постоянно доминируют. Для сохранения союза Козерогам придется пойти на компромисс.

Лидерские качества помешают одиноким представителям этого созвездия завести новые знакомства, а неумение прощать ошибки разрушит уже имеющиеся отношения. Звезды рекомендуют Козерогам быть сдержаннее и относиться к любимым людям, как к равным.

Водолей

Первый месяц нового года будет для представителей данного знака зодиака необычайно спокойным. Звезды не предвещают ни крупных ссор, ни новых страстных приключений.

В разговорах с любимыми людьми Водолеям следует говорить больше комплиментов и подмечать выгодные стороны. Похвалы не останутся незамеченными, и отношения перейдут на новый уровень, возродив былые чувства.

Рыбы

Конец прошлого года был сложным периодом в личной жизни Рыб. Январь немного исправит ситуацию, возвратив спокойствие в отношения между любящими людьми. Семейным парам стоит задуматься о пополнении. Экстрасенсы определяют этот месяц как наиболее удачный для зачатия ребенка.

Одинокие представители данного созвездия ощутят себя счастливыми даже без привязанности. Начало 2021 года готовит множество знакомств, общения и любовных приключений, но на длительный роман рассчитывать не стоит.

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