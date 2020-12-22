Новый год вот-вот постучится в наши дома. И хозяйки должны быть во всеоружии, чтобы достойно приготовиться ко встрече Нового года и подать на стол только лучшие блюда. Участница кулинарного шоу «МастерШеф»-9 Юлия Акименко поделилась рецептом запеченной курицы с яблоками, которая станет настоящим новогодним деликатесом.

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Ингредиенты:

курица – 1 шт.

яблоки – 10–14 шт.

масло растительное – 5 ст. л.

куркума – щепотка

перец черный молотый – несколько щепоток

перец красный молотый – несколько щепоток

соль – по вкусу

мед – 2 ч. л.

сметана – 1–2 ст. л.

корица – 0,5 ч. л.

лимон – 1/2 (сок)

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Приготовление:

Курицу помыть, вытереть насухо бумажными полотенцами, сделать небольшие проколы и отложить на время в сторону. Для маринования нужно в тарелку насыпать соль, куркуму, смесь черного и красного перцев, добавить растительного масла, сметану, мед. Все перемешать и смазать ранее подготовленную курицу, оставить пропитываться. Далее начинка из яблок. Нарезать на крупные дольки, предварительно удалив середину. Чтобы яблоки не потемнели, выжать сок лимона, корицу, растительное масло, все перемешать. Поделить на две части начинку, частью яблок начиняем курицу, но неплотно. Противень застелить пергаментной бумагой, выложить вторую часть яблок и положить туда курицу. Выпекать курицу 1 час 30 минут при 180 градусах. Проверить на готовность можно с помощью ножа: если при разрезе выделяется прозрачная жидкость и мясо мягкое, значит, курица готова!

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