ТОП-5 лучших книг для детей и взрослых

Литература для детей и подростков ‒ самый успешный сегмент книжного рынка, потому что даже в тех семьях, где взрослые не читают, покупают книги для детей. Читайте в нашем материале пятерку самых ярких детских книг, которые заинтересуют каждого. Даже того, кто не любит читать.

Украинский книжный рынок за последние годы расцвел невероятным количеством интересных детских изданий.

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«Маленький крот, который хотел знать, кто наделал ему на голову» Вернер Хольцварт, Вольф Эрльбрух

Не ищите секрета, как заставить детей читать, ищите видное место, на котором оставить эту книгу. Это мировой бестселлер, от которого дети на самом деле сходят с ума. С точки зрения возрастной психологии, это очень правильная книга. Так говорят немецкие психологи, потому что через нее дети учатся докапываться до сути вещей и знают, как постоять за себя.

«Эта Мария зверей рисовала» Светлана Тараторина, Наталья Левицкая

Сказка о маленькой девочке, о ее тяжелой болезни и о причудливых зверях, которых видит только она. Это не обычная девочка, а маленькая Мария Примаченко. Та самая известная украинская художница. Даже если вдруг вы не слышали о такой художнице, то видели ее всемирно известные картины. Поэтому и рисунки зверей в книге очень красивые.

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«Синий зонт» Оксана Лущевская, Ольга Гаврилова

В книге собраны особые рассказы для эмоционального развития ребенка. Чувственный и мягкий тон, особая тематика… Книга рассказывает о том, что делать, когда тебе грустно.

«Страна Муми-троллей» Туве Янссон

История о муми-троллях. Детская классика о семейных ценностях и сложных жизненных дилеммах. Кстати, в этой истории есть эпизод, где к Земле приближается огромная комета, а муми-тролли вместо того, чтобы паниковать, танцуют. А еще у них есть правило: когда где-то жутко и протяжно воет гиена, надо петь песню о шмеле на карнавале.

«Хроники Архео» Агнешка Стельмашик

Помните Лару Крофт, расхитительницу гробниц? Это подобная по настроению история о подростках, которые оказываются в Египте, чтобы разгадать тайну Нефертити. Лара Крофт нервно читает в уголке.

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