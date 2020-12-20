Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря 2020 года расскажет, какие повороты судьбы и трудности уготовили звезды для каждого знака зодиака. Чего лучше избегать, а на что, наоборот, стоит обратить внимание? Кто должен быть более внимательным к чувствам окружающих, а кому нужно проявить заботу и ласку по отношению к любимому человеку? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 21 по 27 декабря 2020 года от экспертов СТБ.

Овен

В ближайшие дни нужно будет успевать ориентироваться в быстро изменяющихся обстоятельствах. Напряженная неделя, зато появится возможность обрести новый источник доходов. Успевайте, но не распыляйтесь.

Телец

Важные дела лучше планировать на понедельник или вторник. В среду постарайтесь не вспылить, несдержанность грозит изменить отношение к вам деловых партнеров и, увы, не в лучшую сторону. В четверг вероятно поступление денег.

Близнецы

Отличная неделя. У вас появится дополнительный источник доходов, так что вы сможете ни в чем себе не отказывать. И запланировать на Новый год нечто особенное. Порадуйте себя и своих близких. Деньги у вас точно будут.

Рак

Вас ждет обилие деловых предложений и возможностей. И хотя в среду могут возникнуть трудности и разногласия с партнерами, однако тут же появится надежда на хорошую прибыль в ближайшем будущем.

Лев

Материальное положение стабильно, однако тратить лишнее все же не стоит. Не исключены внезапные финансовые потери. Постарайтесь не переоценить свои силы. Пока не время для дорогих покупок и приобретений.

Дева

Финансовое положение будет стабильным, если, конечно, вы не позволите втянуть себя в авантюрную историю. Сейчас не время брать кредиты. Наведите порядок в документации, эти дни подходят для исправления ранее пропущенных по недосмотру ошибок.

Весы

Одним из самых главных на этой неделе может оказаться финансовый вопрос. У вас появится множество идей, причем условия для их воплощения в жизнь сложатся весьма благоприятно. Ваши затраты на этой неделе щедро окупятся в будущем. Можно ожидать солидную премию.

Скорпион

Ожидаются весьма солидные финансовые поступления. Вы будете нарасхват как специалист. И сумеете отлично заработать. Вам поступит немало выгодных предложений. Ваши идеи будут буквально на вес золота.

Стрелец

В понедельник можно пойти на оправданный риск ради будущего успеха. Во вторник или среду вас ожидают долгожданные денежные поступления, которые стоит потратить на подарки к Новому году. В четверг и пятницу вы сможете много добиться на профессиональном поприще.

Козерог

Сложная неделя, вы будете слишком рассеянны и не готовы на трудовые подвиги. Придется сократить расходы. Однако новые финансовые поступления в четверг успешно выровняют создавшуюся ситуацию.

Водолей

На этой неделе финансовое положение значительно улучшится, но вам необходимо сосредоточиться на главном и поменьше тратить. Ходите в магазин со списком необходимых покупок и постарайтесь от него не отступать.

Рыбы

Если вы будете внимательно относиться к заданиям начальства и мнению деловых партнеров, то, возможно, избежите конфликтной ситуации. Могут возникнуть проблемы и в семье, причем из-за вашей скупости. В выходные стоит отправиться по магазинам.

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