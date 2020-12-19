Воскресенье, 20 декабря 2020 года, станет замечательным выходным для многих знаков зодиака. Чего ждать и как правильно провести воскресенье — читайте в астрологическом прогнозе от экстрасенсов СТБ.

Овен

Ваши текущие планы могут быть легко испорчены неожиданными срочными делами, однако вы почти сразу найдете способ все успеть. У вас есть возможность взять под контроль все ваши планы и, тщательно все взвесив, расставить их в приоритетном порядке. И хотя ваше возмущение может быть вполне естественным, постарайтесь избегать конфликтов и просто решайте свалившиеся на голову проблемы.

Телец

Вы искренне желаете, чтобы все просто говорили правду, не пытаясь врать по поводу и без, но иногда с некоторыми людьми это совершенно невозможно. В воскресенье вы будете особенно проницательны. Вы буквально без слов будете понимать эмоции окружающих. Но вам не выгодно вытягивать правду насильно и заходить на личную территорию других людей. Слегка отступив назад, вы дадите им нужную свободу, и тогда у вас будет больше шансов услышать правду.

Близнецы

Старайтесь меньше спорить. Доказать свою правоту делами будет гораздо проще, чем словами. Особенно важно избегать конфликтов на работе, поскольку они могут привести к серьезным проблемам, иметь долгосрочные неприятные последствия. Если вы будете сдержанны, дружелюбны и снисходительны к чужим слабостям, то узнаете много интересного и найдете новых союзников. Берегите себя и старайтесь не переутомляться.

Рак

Хотя у Вас есть на этот день работа, вы не захотите игнорировать внезапное вдохновение, особенно если оно очень давно вас не посещало. Факт того, что необходимо каким-то образом отвлечься от текущих обязанностей, чтобы уделить немного времени порыву творческой энергии, вас не радует, однако вы должны воспользоваться этой возможностью.

Лев

Не исключено, что придется менять планы, приспосабливаться к обстоятельствам, идти на риск, чтобы сохранить то, что вам особенно дорого. Раздражают задержки, из-за них работа отнимает больше времени, чем обычно. Союзники, на поддержку которых вы рассчитывали, могут подвести, так что в важных делах лучше рассчитывать на собственные силы.

Дева

Для вас очень важно высказывать свое мнение по тем или иным вопросам, ведь вы считаете свои убеждения правильными и логичными. Вы не захотите упускать шанс четко установить свою позицию в одной ситуации. Однако вам будет сложно найти правильные слова, чтобы выразить свою мысль. Вам даже может показаться, что весь мир настроен против вас. Но вы не захотите так быстро сдаваться и, в конце концов, найдете выход из ситуации.

Весы

Терпение и спокойствие в воскресенье необходимы для того, чтобы достичь успеха в делах и справиться с трудностями. Если вы потеряете душевное равновесие, все может пойти наперекосяк. Очень легко испортить отношения с окружающими: необдуманные слова или неудачная шутка могут стать причиной конфликта. Вы стараетесь сглаживать острые углы, идти на уступки. В большинстве случаев это помогает избежать открытого противостояния.

Скорпион

Люди будут слушать вас, затаив дыхание. Все дело в уверенности, которую вы излучаете. У вас есть возможность взять определенную проблему под свой контроль и открыть правду окружающим. Однако, вместо того чтобы использовать этот шанс для громких заявлений, лучше начните действовать. Содержательный диалог с участниками возникшей ситуации поможет достичь успеха. Главное — говорить спокойно и уверенно, без лишних упреков.

Стрелец

Вам бы хотелось сосредоточиться на чем-то одном, но возможность такая едва ли представится. Приходится переключаться с одной задачи на другую, помогать тем, кто обращается с просьбами, отвечать на многочисленные вопросы, не всегда тактичные и корректные. При этом вам удается сохранить дружелюбие и хорошее настроение, и это оказывается очень полезным на важных деловых переговорах.

Козерог

Работа в групповом проекте не всегда дается легко. У вас есть конкретная стратегия, чтобы достичь поставленных целей. Однако сегодняшняя дилемма проистекает из того факта, что высокий уровень ваших стандартов может оттолкнуть друзей и окружающих, чьи мечты не так амбициозны. Будет довольно сложно поладить, если ваши взгляды на конечный результат отличаются.

Водолей

Вас не заставят себя ждать деловые предложения, но не торопитесь принимать их ― можно добиться более благоприятных условий. Не исключены встречи со старыми знакомыми, людьми, которые когда-то были вам очень дороги.

Рыбы

Вас ждет много сложных дел, важных вопросов и неоднозначных ситуаций. Нужно во многом разобраться, и это не всегда легко. Интуиция, которая часто дает точные подсказки, в этот день будет на редкость молчалива, и вам остается лишь одно ― полагаться на логику. Наблюдайте за происходящим и не торопитесь с выводами. Нужна разборчивость в общении. Многие люди, которые пытаются завоевать ваше доверие и симпатию, не заслуживают ни того, ни другого.

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