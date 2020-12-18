СТБ вошел в тройку лидеров по результатам ноября и сохраняет позитивную динамику в декабре

Близится конец осеннего телесезона-2020, и самое время начинать подводить первые итоги. Как демонстрируют результаты телесмотрения, в ноябре СТБ активно нарастил показатели и со среднесуточной долей 8,49% уверенно вошел в тройку лидеров по коммерческой аудитории 18-54, города 50+.

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СТБ единственный из телеканалов “большой шестерки”, который продемонстрировал наивысший рост показателей в ноябре и сохраняет эту динамику в декабре. Драйверами успеха СТБ стали: пятничное праймовое реалити “Холостячка” и шоу “Как выйти замуж”, праймовый сериальный слот по будням в 20:15, рост проекта “Супермама”, усиление позиций проектов “Слепая” и “След” в офф-прайме, стабильные показатели реалити “Хата на тата” и “МастерШеф”, планомерный рост ток-шоу “Тайны ДНК” и информационных выпусков “Вікна-новини”.

По оценкам аналитиков на 15 декабря СТБ уже вышел на 2-е место по телесмотрению и имеет все шансы удержать его до конца года.

— Не смотря на то, что 2020 год был непростым для телевизионного бизнеса, внес жесткие коррективы и заставил пересмотреть подходы к производству контента, СТБ с уверенностью подходит к окончанию этого телесезона и реализует принятую стратегию развития бренда: социально значимые проекты, лучшие реалити-шоу, о которых говорит вся страна, крепкий сериальный слот. Этой осенью канал полностью сменил имидж и представил новую эфирную графику. Страницы СТБ в социальных сетях уже давно являются не просто дополнительной платформой для коммуникации со зрителем, а стали «вторым экраном», где телезрители получают еще больше контента параллельно с просмотром любимых шоу и сериалов в эфире. Это и есть составляющие успеха СТБ, с помощью которых мы держим курс на лидерство, — комментирует управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук.

В оставшиеся дни декабря в эфире СТБ запланирована еще одна сериальная премьера в праймовом слоте 20:15 (“Двое над пропастью”), премьерные эпизоды вертикальных ток-шоу в слоте 19:00 (“Детектор лжи”, “Тайны ДНК”, “О чем молчат женщины”, “Один за всех”), финал проекта «МастерШеф» 26 декабря и главное признание в любви, которое с нетерпением ожидает вся страна, — финал романтического реалити «Холостячка» с Ксенией Мишиной.

Кто станет избранником первой украинской Холостячки, зрители узнают уже сегодня в 19:00. А 25 декабря в финальном выпуске “Холостячка. Жизнь после проекта” Ксения Мишина и участники реалити расскажут, как сложилась их жизнь после съемок.

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