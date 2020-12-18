Как отличить икру от подделки на Новый год 2021? Об основных признаках настоящей икры и простых способах как распознать обманку рассказал судья «МастерШеф»-10 Владимир Ярославский. Как отличить настоящую икру от подделки — узнаете в материале.

Как отличить настоящую от искусственной?

Существует 2 вида икры «созданной человеком»:

белковая — из рыбьего жира, желатина молока и соевых продуктов;

альгинатная — из агар-агата и альгината (вещества из бурых водорослей) с сухим рыбным бульоном для вкуса.

Сама по себе искусственная икра легальный и не вредный продукт. Но только в том случае, когда ее официально не позиционируют и не пытаются продать, как настоящую. По большому счету это бессовестный обман на который идут предприниматели в погоне за обогащением.

Распознать фальсификат можно по нескольким признакам:

Запах. У искусственной икры он достаточно резкий — «селедочный». У натурального же продукта — нежный и приятный. Форма и размер. Искусственные икринки все одинаковой формы и одного размера, но в природе такого попросту не бывает. Натуральные икринки всегда будут немного отличаться между собой по форме и размеру. Вкус. Имитированная икра всегда более соленая и у нее более резкий, даже возможно «химический» вкус. Это можно объяснить тем, что при ее изготовлении использовались искусственные ароматизаторы и всевозможные вкусовые добавки. Консистенция. Натуральные икринки имеют жесткую оболочку и жидкое содержимое. При надкусываннии оболочка лопается, а содержимое разбрызгивается во рту. Искусственные же «икринки» при нажатии раздавливаются и часто прилипают к зубам. Иногда жидкости внутри имитированных икринок вообще нет, а их консистенция полностью однородна. Цвет. Натуральная икра каждого сорта лососевых имеет свой особый цвет: от ярко-красного, как у нерки, до оранжево-розоватого, как у горбуши. Искусственную же икру зачастую окрашивают в «усредненный» красновато-оранжевый цвет. Наличие зародыша. В каждой натуральной икринке есть зародыш – то самое маленькое, темное и маслянистое пятнышко, которое можно увидеть невооруженным глазом. В суррогатной икре «зародыша» нет, да и быть не может. Правда, в последние годы стал появляться фальсификат с черными точками в каждой «икринке». Это значит, что некоторые недобросовестные «производители» научились имитировать «глазок», поэтому при проверке икры лучше ориентироваться на совокупность нескольких признаков, а не на один.

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