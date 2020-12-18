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Диетические салаты на Новый год: топ-10 рецептов от участников «МастерШеф»

18.12.2020

Новогодний стол трудно представить без традиционных оливье, селедки под шубой и винегрета. Однако эти салаты довольно калорийные и уж точно перечат обещаниям начать вести более здоровый образ жизни с 1-го января. Но не стоит беспокоиться!  Мы уже рассказывали о диетическом рецепте оливье, а вместо магазинного можно сделать домашний майонез. Рецепты диетических салатов на Новый год от участников кулинарного шоу «МастерШеф» — читайте в материале

Легкий «Гавайский» салат

Диетические рецепты салатов на новый год: топ-10 - фото

Ингредиенты:

  • ½ пучка листового салата
  • 1 куриное филе
  • 2 ст. л. рубленых грецких орехов
  • 300 г свежего или консервированного ананаса
  •  легкий майонез или нежирная сметана
  • соль, перец

Способ приготовления:

  1. Филе отварить в кипящей подсоленной воде до готовности.
  2. Остывшую куриную грудку и ананас нарезать кубиками. Листья салата порвать.
  3. Смешать все ингредиенты в салатнице. Заправить майонезом или сметаной по вкусу.

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«Греческий» салат с куриной грудкой

диетические салаты на новый год - фото

Ингредиенты:

  • 1 куриное филе
  • ½ пучка салата айсберг
  • 1 огурец
  • 6 помидоров черри
  • 200 г сыра фета
  • 50 г оливок
  • 2 ч. л. растительного масла
  • оливковое масло
  • соль, перец, приправы

Способ приготовления:

  1. Куриное филе смазать маслом, специями и обернуть в фольгу. Запекать 20 минут при 180°С. Достать из духовки, дать слегка остыть и нарезать небольшими кусочками.
  2. Салат крупно порвать. Огурцы нарезать кружочками, помидоры нарезать на четвертинки. Сыр фета нарезать кубиками.
  3. В салатнице смешать подготовленные ингредиенты. Добавить оливки и заправить по вкусу.

Cалат из красной капусты со свеклой и фруктами

диетические новогодние салаты - фото

Ингредиенты:

  • ½ кочана красной капусты
  • 1 свекла
  • 1 яблоко
  • 1 апельсин
  • 2 ст. л. рубленых грецких орехов
  • 3–4 ст. л. оливкового масла
  • соль, перец, специи

Способ приготовления:

  1. Свеклу отварить до готовности, почистить и нарезать кубиками.
  2. Яблоко нарезать небольшими кусочками. С апельсина снять цедру, филировать мякоть и нарезать кусочками. Капусту нашинковать.
  3. В салатнице смешать свеклу, яблоко, апельсин, цедру, капусту и орехи. Приправить по вкусу и перемешать. Добавить оливковое масло и еще раз хорошо перемешать. По желанию можно добавить 1 ст. л. меда.

Диетический «Цезарь» с креветками

диетические рецепты салатов на новый год - фото

Ингредиенты:

  • 1 пучок салата романо
  • ½ пучка салата радичио
  • 30 г твердого сыра низкой жирности (20–25%)
  • 20 креветок
  • 2 поджаренные гренки из цельнозернового хлеба
  • растительное масло
  • соль, перец

Способ приготовления:

  1. Креветки отварить до готовности в подсоленной воде и очистить.
  2. Гренки нарезать кубиками. По желанию можно заменить их пшеничными или рисовыми хлебцами.
  3. Помидоры нарезать небольшими ломтиками. Листья салата порвать.
  4. В салатницу выложить зелень, помидоры, креветки и гренки. Посыпать тертым сыром. Заправить растительным маслом по вкусу.

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Салат со слабосоленым лососем и ягодами

диетические рецепты салатов на новый год - фото

Ингредиенты:

  • 1 пучок микса салатных листьев
  • 150–200 г слабосоленого лосося
  • 250 г помидоров черри
  • 2 огурца
  • ½ стакана замороженной малины
  • 10 креветок
  • 2 ст. л. сока лимона
  • 4 ст. л. оливкового масла
  • 2 ч. л. соевого соуса
  • соль, перец

Способ приготовления:

  1. Предварительно разморозить ягоды.
  2. Салатные листья порвать. Огурцы нарезать кружочками, помидоры разрезать на половинки. Лосось нарезать тонкими пластинами.
  3. Для соуса соединить оливковое масло с лимонным соком и соевым соусом. Хорошо перемешать.
  4. Подготовленные ингредиенты переложить в глубокую миску. Заправить, посолить, поперчить и перемешать.

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Витаминный салат с сыром дорблю

диетические салаты 2017 - фото

Ингредиенты:

  • 300 г красного винограда
  • 100 г кураги
  • 150 г сыра дорблю
  • 60 г орехов кешью
  • 1 пучок шпината
  • оливковое масло
  • соль, перец

Способ приготовления:

  1. Орехи обжарить на сухой сковороде до золотистости.
  2. Шпинат разобрать на листья, виноградины разрезать пополам. Курагу и сыр нарезать соломкой.
  3. Выложить все ингредиенты в блюдо для подачи, посолить и поперчить. Сбрызнуть оливковым маслом и посыпать орехами.

Салат с тунцом и стручковой фасолью

Fresh Tuna Green Bean salad with eggs, tomatoes, beans, olives on white plate. concept healthy food

Ингредиенты:

  • 180 г тунца консервированного в масле
  • 120 г зеленой стручковой фасоли
  • ½ банки консервированной белой фасоли
  • 30 г рукколы
  • 15 оливок без косточек
  • 10 помидоров черри
  • 2 яйца, сваренных вкрутую
  • 4 ст. л. оливкового масла
  • 2 ч. л. винного уксуса
  • соль, перец

Способ приготовления:

  1. У зеленой фасоли обрезать кончики, а сами стручки крупно порубить. Варить на пару в течение 5–7 минут. Откинуть на дуршлаг и дать стечь жидкости.
  2. Яйца нарезать дольками. Помидоры черри разрезать на половинки. Тунец вынуть из масла и разделить на кусочки.
  3. Для заправки смешать оливковое масло, винный уксус, соль и перец. Слегка взбить венчиком.
  4. Все компоненты для салата смешать в глубокой емкости и заправить.

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Салат с авокадо и курицей

Диетические рецепты салатов на новый год: топ-10 - фото

Ингредиенты:

  • 1 куриное филе
  • 10 шампиньонов
  • авокадо
  • 1 пучок микса салатных листьев
  • 10 помидоров черри
  • кунжут
  • бальзамический уксус
  • соль, перец, специи

Способ приготовления:

  1. Куриное филе отварить, слегка остудить и нарезать полосками.
  2. Грибы поджарить на небольшом количестве оливкового масла до готовности. Остудить и разрезать на половинки.
  3. Авокадо очистить от кожуры и удалить косточку. Мякоть нарезать тонкими пластинами. Листья салата порвать.
  4. Все ингредиенты салата выложить на блюдо для подачи. Аккуратно перемешать, посолить и поперчить. Посыпать кунжутом и сбрызнуть бальзамическим уксусом по вкусу.

Освежающий салат с запеченной тыквой

Fall salad with greens, arugula, flax seeds and roasted squash

Ингредиенты:

  • 1 пучок микса салатных листьев
  • 500 г тыквы
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. сока лимона
  • соль, перец

Способ приготовления:

  1. Листья салата порвать.
  2. Мякоть тыквы крупно нарезать, обернуть в фольгу и отправить запекаться в духовку на 10 минут при 180°С.
  3. Оливковое масло соединить с соком лимона. Посолить и поперчить.
  4. В салатнице смешать все ингредиенты и заправить.

Салат с брокколи, курицей и гранатом

Vegetable green salad with chicken and pomegranate

Ингредиенты:

  • 1 головка капусты брокколи
  • 1 куриное филе
  • 1 пучок шпината
  • 1 гранат
  • 3 ст. л. белого винного уксуса
  • соль, перец, приправы

Способ приготовления:

  1. Капусту брокколи разобрать на соцветия, отварить до готовности и произвольно нарезать.
  2. Куриное филе натереть специями по вкусу и запечь в духовке.
  3. Зерна граната очистить от кожуры. Шпинат разобрать на листья.
  4. Смешать подготовленные ингредиенты в салатнице. Посолить, поперчить и заправить винным уксусом.

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