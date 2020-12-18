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Блюда из рыбы на Новый год: топ-10

18.12.2020

Хозяйкам, которые планируют устроить настоящий пир в новогоднюю ночь, не обойтись в своем меню без рыбы. Ее можно не только пожарить или запечь, но и использовать в приготовлении более сложных блюд, а также красивых праздничных закусок. Какими кушаньями из рыбы удивить гостей на https://www.stb.ua/ru/novyj-god-2021/Новый год 2021? Своими рецептами поделились участники кулинарного шоу «МастерШеф».

Террин из копченого лосося

блюда из рыбы, новогодние блюда из рыбы, праздничные блюда из рыбы

Ингредиенты:

  • 650 г копченого лосося
  • 150 г консервированного тунца
  • 300 г сливочного сыра
  • 2 ст. л. тертого хрена
  • 120 мл сливок
  • Цедра и сок 1 лимона
  • 1 огурец
  • ½ пучка укропа
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Для начинки в кухонном комбайне соединить 150 г лосося, 150 г тунца, сливочный сыр, хрен, рубленый укроп, цедру и сок одного лимона. Поперчить, посолить и взбить до однородности.
  2. Некрупно нарезать еще 150 г лосося. Огурец нарезать кубиками. Сливки взбить до мягких пиков, а затем вместе с нарезанным лососем и огурцом добавить к сырно-рыбной массе. Хорошо перемешать и убрать в холод на 20 мин.
  3. Оставшегося лосося нарезать тонкими слайсами и выложить на дно формы так, чтобы остались свисать свободные края.
  4. Начинку распределить по форме и плотно утрамбовать. Сверху накрыть полосками лосося. Отправить в холод на 12 ч. Застывший террин аккуратно достать из формы и украсить по вкусу.

Пангасиус в ореховой панировке

блюда из рыбы, новогодние блюда из рыбы, праздничные блюда из рыбы

Ингредиенты:

  • 400 г пангасиуса (или другой белой рыбы)
  • 75 г хлебных крошек  
  • 45 г сливочного масла
  • 100 г грецких орехов
  • 1 желток
  • По 2 веточки петрушки и укропа
  • Цедра ½ апельсина
  • Щепотка мускатного ореха
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Грецкие орехи и зелень мелко порубить. Добавить хлебные крошки, цедру апельсина и мускатный орех. Тщательно перемешать.
  2. В сковороде растопить сливочное масло и обжарить ореховую смесь в течение 7–10 мин до золотистости крошек. Снять с огня и остудить.
  3. Рыбу нарезать стейками. Натереть солью и перцем. Одну сторону смазать желтком и обильно присыпать орехово-хлебной массой. Переложить в форму, выстланную пергаментом, и отправить запекаться в духовку на 20 мин при 200 °С. Готового пангасиуса подавать с гарниром.

Маринованная сельдь с пряностями

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Ингредиенты:

  • 400 г  сельди
  • ½ луковицы
  • 1 ч. л. прованских трав
  • 5 звездочек бадьяна
  • ½ ч. л. кориандра
  • 1 ч. л. паприки
  • 1 ч. л. соли
  • 2 лавровых листа
  • 60 г сахара
  • 100 мл уксуса

Способ приготовления:

  1. В кастрюле смешать 200 мл воды, уксус, бадьян, кориандр, паприку, сахар и лавровые листы. Довести до кипения и снять с огня.
  2. Сельдь разделать на филе, нарезать кусочками, приправить прованскими травами и посолить. Лук почистить и нарезать полукольцами.
  3. В банку слоями выложить селедку и лук. Залить остывшим маринадом и убрать в холод на 7 ч.

Карп под сметанным соусом

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Ингредиенты:

  • 2 карпа
  • ½ луковицы
  • 2 ч. л. смеси специй
  • 600–800 мл сметаны
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Карпов почистить от чешуи и удалить внутренности. Посолить и поперчить. Лук нарезать кольцами.
  2. Сметану смешать с любимыми специями.
  3. Переложить подготовленную рыбу в смазанную маслом форму. Выложить лук и обильно полить все сметаной. По желанию присыпать тертым сыром. Накрыть фольгой и отправить запекаться на 1 ч 20 мин при 180 °С.

Тако с наггетсами из хека

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Ингредиенты:

  • 4 пшеничные лепешки для тако
  • 200 г филе хека (или другой белой рыбы)
  • 45 г панировочных сухарей
  • 1 яйцо
  • ½ ст. муки
  • 200 г краснокочанной капусты
  • ¼ красной луковицы
  • 1 авокадо
  • 2 ст. л. рубленой петрушки
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • 120 мл сметаны
  • 60 мл майонеза
  • Цедра и сок ½ лайма
  • Соль, перец, специи

Способ приготовления:

  1. Яйцо взбить со щепоткой соли. Панировочные сухари смешать со специями по вкусу.
  2. Филе хека нарезать кусочками, обвалять в муке, окунуть в яйцо и обсыпать сухарями.
  3. Выложить рыбу на выстланный пергаментом противень и запекать 10–12 мин при 200 °С.
  4. Для соуса соединить сметану, майонез и цедру лайма. Перемешать.
  5. Капусту и лук нашинковать. Авокадо разрезать пополам и удалить косточку. Очистить мякоть от кожуры и тонко нарезать. Слегка сбрызнуть все соком лайма и оливковым маслом.
  6. Собрать тако. На лепешки выложить соус, рыбу, капусту с луком и авокадо. Посыпать петрушкой.

Карпаччо из семги

карпаччо на новый год

Ингредиенты:

  • 150 г семги
  • По ½ пучка рукколы и укропа
  • ½ лимона
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • 2 ч. л. бальзамического уксуса
  • Каперсы
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Семгу нарезать тонкими слайсами.
  2. Для заправки смешать оливковое масло, бальзамический уксус и сок лимона. Посолить и поперчить по вкусу.
  3. Рыбу выложить в один слой и обильно полить заправкой. Выложить каперсы и зелень.

Дорада, запеченная с овощами

как приготовить дораду - фото

Ингредиенты:

  • 1 дорада
  • 5 картофелин
  • 3 моркови
  • 300 г стручковой фасоли
  • 10 помидоров черри
  • 1 головка чеснока
  • 1 лимон
  • 100 мл вина
  • 5 ст. л. растительного масла
  • Соль, перец, специи

Способ приготовления:

  1. Картофель и морковь нарезать ломтиками. Стручковую фасоль порубить. Головку чеснока очистить и разрезать пополам. Сбрызнуть все оливковым маслом и вместе с помидорами черри выложить в форму, выстланную пергаментом.
  2. Половину лимона нарезать кружочками, со второй – отжать сок. В рыбе сделать надрезы и добавить кружочки лимона. Переложить дораду на овощи в форме.
  3. Смешать соль, перец, вино, сок лимона и специи. Полить рыбу с овощами и отправить запекаться на 20 мин при 200 °С. Перед подачей посыпать зеленью по вкусу.

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Форель в медово-имбирном соусе

christmas gourmet recipe:steamed salmon trout with ginger and pomegranate grains

Ингредиенты:

  • 1 филе форели
  • 2 ст. л. меда
  • 1 ст. л. тертого корня имбиря
  • 1 ст. л. сушеных трав
  • 1 ч. л. горчицы
  • Сок и цедра ½ лимона
  • ½ граната
  • 30 г засахаренного имбиря

Способ приготовления:

  1. Смешать мед, тертый имбирь, сушеные травы, сок и цедру лимона.
  2. Получившимся соусом смазать филе форели. Переложить рыбу в фольгу, присыпать засахаренным имбирем и зернами граната. Запекать в духовке 20 мин при 180 °С.

Рулетики из сельди

Rolled herring in vinegar, served with onions and pickles.

Ингредиенты:

  • 1 соленая сельдь
  • 1 красный острый консервированный перец
  • 150 г соленых огурцов
  • 150 г плавленого сыра
  • 6 веточек петрушки
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Сельдь филировать и слегка отбить. Огурцы и перец нарезать кубиками. Петрушку мелко порубить.
  2. Филе рыбы переложить на пищевую пленку и смазать плавленым сыром. Выложить слоями нарезанные огурцы, перец и петрушку.
  3. Аккуратно свернуть филе в рулет с помощью пищевой пленки. Убрать в холод на 3 ч. Перед подачей удалить пищевую пленку и нарезать рыбу порционными кусочками. При необходимости скрепить рулет шпажками.

Нежные рыбные котлетки

Fish croquettes.

Ингредиенты:

  • 2–3 филе белой рыбы (тилапия, окунь, горбуша)
  • 250 г креветок
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • 1 ст. л. манной крупы
  • 2 ломтика белого хлеба
  • 100 мл молока
  • Растительное масло
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Хлеб замочить в молоке на 10 мин.
  2. Рыбу нарезать. Креветки залить кипятком и почистить. Измельчить морепродукты в блендере вместе с морковью и хлебом. Добавить манку, яйцо, соль и перец. Перемешать.
  3. Мокрыми руками сформовать котлеты и обжарить на растительном масле до золотистой корочки.

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