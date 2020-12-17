Последний месяц в 2020 году обещает быть максимально романтичным. Каждый знак зодиака сможет воплотить в жизнь свою идеальную модель отношений или семьи. Но для этого нужно правильно совершать обмен энергией. Читайте любовный гороскоп на декабрь 2020 года для каждого знака зодиака от экспертов СТБ.

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Любовный гороскоп — Овен

Быть в центре внимания — ваше любимое дело. Однако ваш партнер немного устал разделять вашу личность с другими. Попробуйте месяц начать с уединения, разговоров по душам, признаний. Вторая половина жаждет общения с вами, но не в кругу друзей и знакомых, а один на один.

Любовный гороскоп — Телец

Декабрь для вас — это глоток свежего воздуха. Сложный год во всех сферах жизнедеятельности уходит и дает шанс стать окрыленным в декабре. Более того, в новый год войти наполненным любовью и искренними чувствами. Что для этого необходимо? Научитесь принимать позицию партнера, а свое недовольство высказывать в легкой и спокойной манере. Скандалы прекратятся сами собой.

Любовный гороскоп — Близнецы

Красивые истории о любви — ваша мечта. Однако вы так часто демонстрируете равнодушие, что вторая половина не понимает, что на самом деле вы чувствуете. Если вы решительно настроены строить семью, продолжать отношения, планировать детей и общий быт — признайтесь в этом. Если же стали одолевать сомнения, или вы и вовсе погасли — не тяните кота за хвост и отпустите человека.

Любовный гороскоп — Рак

Ракам хочется влюбиться, а все никак не выходит. Семейные представители знака часто вспоминают прошлый энтузиазм в личной жизни. Но все еще можно воплотить. Проблема лишь в том, что вы сами не готовы приложить минимальных усилий, чтобы стать лучше, внимательнее, романтичнее. Безусловно, никто не захочет идти на контакт с таким сухарем. Пересмотрите свое поведение, и все начнет налаживаться в скором времени.

Любовный гороскоп — Лев

Ваши гиперопека и чрезмерный контроль ведут к тому, что партнер устает быть под прицелом. Вы много стараетесь держать в поле зрения, более того, все чаще не доверяете и устраиваете допрос, как следователь. Но вам точно нечего волноваться. Попробуйте отпустить ситуацию и не думать лишнего. И вам, и вашей половине станет легко и спокойно в этих отношениях.

Любовный гороскоп — Дева

Вы сделали серьезный шаг в новую жизнь. Порой вам кажется, что это было слишком торопливое решение. Однако отступать нельзя. Звезды сулят счастливое и красивое будущее, которое точно не заставит жалеть о содеянном. Перестаньте уходить в себя с раздумьями, которые только разрушают вас изнутри.

Любовный гороскоп — Весы

Пора начинать новую жизнь. Да, даже в конце года можно смело начать строить планы, искать достойного спутника и влюбляться. Если вы одиноки, то постарайтесь открыть себя и впустить новых людей в жизнь. Если же вы семьянин, то обдумайте, как внести свежесть и романтику в суетливую бытовую историю. К середине месяца вы даже не узнаете партнера, так он изменится благодаря вам.

Любовный гороскоп — Скорпион

Не обманывайте себя и не мучайте партнера. Держать на коротком поводке человека — затея не из лучших. Если вы уже озвучили намерения прекратить отношения, то и человека стоит отпустить. Если же вы, наоборот, дали обещания, то хорошо обдумайте, готовы ли вы на все то, что нарисовали в голове у себя и у любимого человека.

Любовный гороскоп — Стрелец

Развиваться нужно не только в личностном плане, но и в любви. Счастливое будущее — это результат работы над отношениями уже сегодня. Стрельцы, кажется, стали об этом забывать. Неужели вы не видите, как партнер старается для вас? Звезды сулят усталость и даже опасность в личной жизни. Но только, если вы вовремя не возьметесь за исправление ошибок.

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Любовный гороскоп — Козерог

Все сложилось так, как вы сами позволили этому случиться. Ноль работы над собой, а также ноль работы над отношениями привели к такому исходу. Не нужно винить глупые обстоятельства или неудачный год. Посмотрите на себя со стороны. Если хотите все исправить, то у вас есть для этого один единственный шанс. Воспользуйтесь им до конца года.

Любовный гороскоп — Водолей

Водолеи — самые счастливые знаки в декабре. Любовь, счастье, гармония — все это результат вашего труда. Удивительно, но вы кардинально изменились за этот год. Стали такими чуткими, внимательными, заботливыми. Любо-дорого посмотреть. Продолжайте в том же духе. И тогда партнер расскажет всему свету, как ему с вами повезло! Вы окрыляете.

Любовный гороскоп — Рыбы

Задумываетесь сделать серьезный шаг в новую жизнь? Но что-то вас останавливает. Скорее всего, это неуверенность, что партнер ответит взаимностью. Чтобы прощупать почву, научитесь говорить по душам, задавать прямые вопросы, не стесняться выражать свои чувства. Звезды говорят о том, что ваша вторая половина также не понимает, что у вас на уме. А уж о серьезных намерениях даже не догадывается.

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