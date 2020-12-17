В канун Нового года каждая семья старается создать максимально волшебную и уютную атмосферу в своем доме. Украшать квартиру следует с учетом того, что хозяином 2021 года будет Бык. Поэтому новогодний декор в основном должен быть изготовлен из натуральных материалов: камней, минералов, дерева или металла. К тому же, не забывайте и о цвете наступающего года: интерьер может быть в белых, металлических, зеленых и других тонах. Читайте подробнее в нашем материале, как украсить квартиру на Новый год.

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Семейные реликвии

Достаньте свои семейные реликвии: памятные фотографии, коллекции монет или открыток, картины и письма в конвертах. Все это вы можете разместить на столе, подоконниках, недалеко от елки на подставках. Также украшениями для празднования Нового года 2021 прекрасно послужат раритетные предметы быта: чайники, столовые приборы, будильники, красивые бутылочки и прочие фамильные ценности.

Рождественский венок

Если вы теряетесь в догадках, как украсить квартиру на Новый год 2021, чтобы привлечь в дом счастье, то прежде всего позаботьтесь о входной двери. С наружной стороны повесьте венок из сосновых веток или же какую-то другую декоративную композицию, которая послужит оберегом для вашего дома.

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Украшение окон

Отличным решением для создания праздничного настроения станут разрисованные окна. В магазинах вы сможете найти нужные трафареты или наклейки. Любители рисовать могут использовать свой талант и фантазию, чтобы украсить окна с помощью искусственного снега.

Гирлянда с еловыми шишками

Натяните под потолком веревочки с еловыми веточками и шишками. Только заранее раскрасьте их в золотистый цвет. Такое новогоднее украшение придаст интерьеру изысканности и будет радовать всех членов семьи.

Новогодняя скатерть

Приобретите темно-коричневую и желтую скатерти, застелите ими стол, чтобы были видны углы нижнего покрытия. Эти цвета гармонично будут сочетаться с мандаринами, зелеными ветками елки и свечами белого цвета в центре новогоднего стола.

Замочки на двери

Сделайте из бумаги небольшие замочки и повесьте их на ручки окон и дверей. Можно использовать декоративные замки, они продаются почти в каждом магазине. Такие украшения дадут понять хозяину года, что все двери и окна под замками, и она защищена на своей территории.

Огоньки повсюду

Чтобы не волноваться о том, как украсить квартиру к новогодним праздникам без особых хлопот, не забывайте об огоньках. Зажгите их не только на елочке, но и по всей квартире. В таком случае волшебная и сказочная атмосфера вам гарантирована.

Украшать квартиру к Новому году всегда интересно, поэтому проявляйте больше фантазии и не бойтесь экспериментировать. Бык отблагодарит вас и станет самым верным другом. Ярких и незабываемых эмоций в наступающем году!

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