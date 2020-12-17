Для некоторых людей эта пятница станет знаковым днем. А вот для кого именно? Узнайте подробнее в гороскопе на 18 декабря 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Овны смогут успешно решить многие дела благодаря своей изобретательности. В материальных вопросах возможно внезапное получение финансовой помощи.

Телец

Вы будете сильно настроены на успех, карьеру. Вероятнее всего, ваши таланты не останутся незамеченными, вы можете достичь признания и популярности практически в любом деле, которое вам по душе.

Близнецы

Начальство отметит ваши заслуги. Есть вероятность, что вам предложат заняться перспективным проектом, который может стать эскалатором вашего карьерного роста!

Рак

В пятницу наблюдательность и проницательность Раков могут достичь высот, о которых вы не подозревали! Ваша интуиция и логика будут работать одинаково четко, позволяя проникать в суть вещей и делать правильные выводы.

Лев

Не беритесь за несколько вещей одновременно, при таком подходе вы вряд ли преуспеете. Лучше сразу выяснить, что для вас самое главное на данный момент. Правильно расставленные приоритеты — залог успеха!

Дева

Не исключено появление нового увлечения у Дев, которое со временем может стать основной профессией. Слушайте свои пожелания. Почувствуйте решимость начать собственное дело — не нужно стесняться приступать к работе. Верьте в себя, и у вас все получится!

Весы

Весы, не зацикливайтесь на прошлом. Живите настоящим. Оглянитесь вокруг ― вас окружают люди, готовые вам помочь в трудную минуту. Цените хорошие отношения.

Скорпион

Успех в работе и финансовых делах полностью зависит от вашей старательности и профессионального мастерства. Если не знаете, как решить проблему, обратитесь за помощью к близким людям.

Стрелец

Отличный и плодотворный день. Вам часто везет, обстоятельства складываются благоприятно, и вы этим пользуетесь. Могут вдруг помочь люди, от которых вы не ожидали ничего хорошего.

Козерог

Подходящий день для того, чтобы заняться привычными делами или завершить то, что было начато раньше. В эту пятницу очень важно слушать свою интуицию.

Водолей

Удачный и плодотворный день у Водолеев. У вас будет многое получаться: вы быстро добьетесь первых успехов, легко научитесь всему, что нужно.

Рыбы

Влияние звезд подтолкнет Рыб к воспоминаниям о прежней любви. Впрочем, у вас будет хороший повод понять, что нынешние отношения намного гармоничнее прежних. Одиноким представителям знака экстрасенсы предвещают приятную встречу.

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