17 декабря православные христиане отмечают День святой великомученицы Варвары. Хотите узнать, какой была ее жизнь и о каких потребностях к ней молятся? Победитель «Битвы экстрасенсов»-18 Каин Крамер рассказал об истории Дня Варвары и о традициях, которых нужно придерживаться в этот день.

17 декабря православная церковь чтит великомученицу Варвару, которая жила и страдала при императоре Максимиане. Перед своей казнью святая обратилась к Богу и попросила его о даре, которым после смерти спасет от болезней и внезапной смерти всех, кто будет вспоминать о ней и ее муках.

Жизнь святой

Варвара жила в Илиополе Финийском в конце 3 и в начале 4 века. Она была единственной дочерью знатного язычника Диоскора, рано потерявшего жену. Девушка росла невероятной красавицей и умницей. Отец сильно переживал, что кто-то может позавидовать его дочери и причинить вред. Чтобы уберечь ее, мужчина построил специальный замок, из которого Варвара могла выходить только с разрешения отца.

Когда девушка стала совершеннолетней, отец решил выдать ее замуж. Однако Варвара не стремилась к замужеству и всегда отвергала предложение вероятного мужа. В то время девушка уже знала о Христе Спасителе и тайно приняла святое крещение. Отец разозлился за такое решение и назвал Варвару предательницей. Он выдал тайну дочери тогдашнему правителю Максимиану и отдал ему ее на расправу.

Сначала царь пытался отговорить Варвару от веры и принести жертву идолам. Однако девушка оказалась несокрушимой. Она публично объявила себя христианкой. Это не понравилось Максимиану, и он приказал жестоко пытать девушку. По данным церковных хроник, тогда к святой явился Христос, исцелил ее раны и пообещал большую награду в Царстве Небесном за перенесенные страдания.

Правитель был шокирован твердостью девушки и приказал ее казнить. Чтобы еще больше унизить бедняжку, он заставил ее раздеться и идти на эшафот голой. Палачом Варвары назначили ее родного отца Диоскора. Однако Господь сотворил чудо и неземным светом окутал Варвару, чтобы никто не увидел ее обнаженного тела. Палачи святой – Максимиан и Диоскор – не имели возможности долго злорадствовать над смертью святой. Сразу после казни начался сильный ливень, и оба язычника сгорели от удара молнии.

Остатки великомученицы похоронили в городе Галентиан. Над ее могилой люди построили церковь, в которой исцелялись люди.

С какими просьбами нужно обращаться к Варваре

Святой Варваре молятся, когда боятся умереть без исповеди и святого причастия. Также просят сохранить от тяжелых болезней и внезапной смерти. Кроме этого, к великомученице обращаются, когда хотят, чтобы хорошо прошли роды и были здоровыми дети.

Традиции и приметы

В этот день принято готовить сладости на праздники: орехи в сахаре, медовые ягоды и фрукты, пряники и леденцы. В древности на Руси собирались и гадали на суженого. Например, наливали воду в емкость, брали деревянную ложку и бросали в сосуд. Чья ложка первой отойдет от краев, та первая замуж выйдет. Также задавали Варваре вопросы. Брали листок бумаги и делили пополам. Затем высыпали на него горсть крупы, пытаясь попасть на середину. Если большая часть круп рассыпется на правую сторону – ответ положительный, и наоборот, на левую – отрицательный. Если же поровну – вопрос остался открытым, и узнать его ответ можно только через год.

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