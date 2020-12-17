Что подарить ребенку на Новый год: подборка лучших книг

Новый год 2021 уже не за горами, а вы еще не знаете, что подарить ребенку? Под елку можно положить не только конфеты и игрушки, но и книги. Читайте об интересных и познавательных изданиях, которые точно оценит ваш ребенок.

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«Різдво у Петсона», Свен Нордквист

Эта добрая книга рассказывает о невообразимых чудесах на Рождество, которые добрались даже до глухой деревни! Здесь живет одинокий старик Петсон. В канун праздника его преследовали одни неудачи: не успел купить продукты к Рождеству, тесто для рождественского пирога куда-то подевалось, празднество не обещает быть веселым… Однако оптимизм домашнего кота Финдуса спасает положение – и чудо свершилось! Книга предназначена для детей-дошкольников и младших школьников. Хотя над выходками кота Финдуса могут посмеяться и взрослые!

«Різдвяна рукавичка», Иван Малкович

Украинская народная сказка, оказывается, имеет невообразимое продолжение! История учит тому, что добро, которое мы делаем, умножается в разы, а добрые намерения способны менять мир в лучшую сторону. Также книга расскажет о рождественских обрядах, которые можно почерпнуть и воплотить в жизнь тут же!

Современные мотивы и интерактивные детали книги не оставят равнодушным ни ребенка, ни взрослого. Знакомый всем сюжет вдруг приобретает новых яркостей, а замечательные иллюстрации точно передают характер каждого персонажа.

«Рождественская история», Чарльз Диккенс

«Рождественская история» (или «Рождественская песнь») – классика, которая подойдет как детям среднего возраста, так и взрослым. Опубликованный впервые в середине декабря 1843 года, тираж «Рождественской песни» разошелся с невероятной скоростью. Это полноценная притча о перерождении скряги Скруджа, в которой писатель с помощью фантастических образов святочных Духов показывает своему герою единственный путь к спасению души – делать добро людям. И в наши дни история поражает мощностью посыла.

«Пан Сирник і різдвяний пампушок», Светлана Лининская

Книга рассказывает о знаменитом пекаре Сырнике, который своими кондитерскими изделиями умеет угодить каждому жителю небольшого городка. Однако перед самым Рождеством с ним происходит неловкая и неудобная ситуация, которую обязательно нужно разрешить. Как ему удастся все уладить? Данная история действительно интересная и даже поучительная. Кстати, невообразимые описания пекарских блюд и ингредиентов заставят детей поскорее бежать за рождественский стол! Рекомендуется детям от 5 лет.

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«Снежная королева», Ганс Кристиан Андерсен

Эта замечательная сказка выдающегося датского писателя Ганса Кристиана Андерсена рассказывает о настоящей дружбе, преданности и искренней любви, о победе человеческой доброты над черствостью и холодным равнодушием.

Главная героиня этого произведения – не Снежная Королева, а маленькая девочка Герда, которая своей добротой и самоотверженностью побеждает повелительницу снежного царства и освобождает от злых чар своего названного брата Кая. Эта сказка повествует о том, что человек может преодолеть любые препятствия, если в его сердце живет любовь.

«Антарктическая экспедиция Шеклтона. Чрезвычайное ледяное приключение», Уильям Грилл

Это уникальная книга британского художника Уильяма Грилла о героическом путешествие Эрнеста Шеклтона и его команды в Антарктиду. В 2014 году издание было названо «Лучшей иллюстрированной книгой года» по версии The New York Times. Также книга получила премию Британской ассоциации иллюстраторов в номинации «Детская литература: новые имена» и вошла в список лучших книг 2015 года Комитета детской книги США.

«Антарктическая экспедиция Шеклтона» – настоящая история о том, как Шеклтон и его команда сумели пережить опасное приключение, и является свидетельством их большого мужества и выносливости.

«Животные. Учим цвета и цифры», издательство «Виват»

Уникальная книга, которая познакомит малыша с основными цветами. Яркие картинки смогут удержать внимание маленького читателя и способствовать развитию его воображения. Малыш познакомится с различными животными, а также научится считать до десяти. На каждом развороте есть задачи: найти и показать определенное количество животных.

«Линия времени», Петер Гюс

Визуализированная история мира от Большого взрыва до настоящего времени: динозавры, викинги, египтяне, римляне, рыцари, ученые… Хронология человечества для больших и маленьких в потрясающих рисунках Петера Гюса.

Подборка самых интересных фактов о великих воинах и художниках, греческих философах и древнекитайских династиях, о Диком Западе и мировых войнах… и еще много чего. «Линия времени» переведена на 20 языков и и получила немало значительных международных наград как книга года и лучшая детская книга.

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«Маленький Дед Мороз», Ану Штонер

Эта книга порадует малышей. История взросления сказочного персонажа. Главный герой сказки — маленький Дед Мороз, которого не допускают к взрослой работе — попробует наладить доставку подарков для животных. Эта книга ‒ прекрасный выбор, чтобы научить детей добру, состраданию и любви.

«Снежный сон», Эрик Карл

Прекрасная необычная книга для малышей. Она научит детей не только добру и внимательности, но еще и поможет малышам выучить счет. В книге также есть полезные развивающие игры и даже бесплатный снег! Вот это точно поможет в полной мере ощутить дух Нового года и Рождества.

«Рассел и рождественское чудо», Роб Скоттон

Прекрасная рождественская история про изобретательного барашка Рассела. Маленький зверек стал настоящим спасателем ‒ он пытается помочь Деду Морозу починить сани и таким образом спасти новогодние праздники. Ведь нельзя допустить, чтобы в такой день кто-то остался без поздравлений!

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Список этих книг подарит вашим детям истинно новогоднее настроение! Наслаждайтесь праздниками и проводите как можно больше времени с детьми!

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