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Что подарить на День святого Николая? Идеи подарков

17.12.2020

Заботливые родители в День святого Николая традиционно подкладывают детям под подушку разнообразные гостинцы. Но все же подарки на Николая любят получать не только дети, но и взрослые. Что подарить на День святого Николая и чем порадовать в этот добрый зимний праздник всех своих родных и близких? Каких традиций в День святого Николая придерживается ведущая «Вікна-новини» Татьяна Высоцкая — читайте в нашем материале!

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Идеи подарков на День святого Николая

  • В этот день принято дарить что-то недорогое и душевное. Например, сладости: киндер-сюрприз, шоколад, конфеты и мармелад. И ребенок, и взрослый всегда обрадуются лакомству, да еще и в красивой упаковке! Ведь важен не просто подарок, а внимание, ваша любовь к близким и родным людям.
  • Если вы давно хотели привить вашему малышу любовь к чтению, то День Николая Чудотворца – замечательный повод. Подарите ребенку познавательную книгу или энциклопедию.
  • Сделать подарок можно и своими руками. Символом любви и заботы станет собственноручно связанный шарф или шапка. Домашняя выпечка, приготовленная с любовью, также будет замечательным презентом ко Дню святого Николая. Приложите к вкусностям handmade-открытку с теплыми словами, и улыбка любимого вам гарантирована! Любой, даже самый маленький сюрприз может превратить этот день в сказку.
  • Учитывая, что деткам нравится все яркое и сладкое, можно положить под подушку мягкую игрушку, красивую пижаму или интересный конструктор.
  • Счастье и смех в дом принесет и питомец. Если ваш малыш давно мечтает о домашнем любимце, то не сомневайтесь – новый друг в День святого Николая будет идеальным подарком.
  • Непоседливым детям по душе будет подарок, связанный с активным отдыхом. Это могут быть санки, ролики, велосипед и многое другое.
  • Сегодня ассортимент игрушек впечатляет: трансформеры, куклы, конструкторы Lego, машинки ‒ это самая малость из того, что родители могут выбрать в магазинах игрушек. Уверены, дети будут в восторге, если увидят такой сюрприз.
  • Для детей постарше куда более приятнее будет получить от Святого Николая гаджеты: планшеты, телефоны, беспроводные наушники… В таких вопросах лучше всего ориентироваться на личные предпочтения подростков.
  • Билеты. Хорошим подарком для ребенка может стать билет на новогодний утренник, ледяное шоу или в кукольный театр. Не стоит забывать и о других мероприятиях ‒ посещение планетария или экспериментариума не только поднимет настроение детям, но и способствует их интеллектуальному развитию.

николая

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Обязательно нужно проявить свою заботу и внимание к людям, от которых мы постоянно находили под подушкой всякие подарки от Николая – это наши любимые родители. Что же приготовить для них?

  • Хорошим подарком послужит путевка на отдых, где они наберутся сил и энергии. Набор красивой посуды или теплое одеяло всегда будет напоминать о вас. А различные сертификаты или билеты на желанный концерт они не забудут еще долго.

николая

О своих традициях в День святого Николая рассказала ведущая «Вікна-новини» Татьяна Высоцкая: «Мое детство прошло без Николая, потому что было советским. А вот уже со своими детьми мы празднуем. Для них это дополнительный повод получить подарок, а для нас, родителей, — напомнить про хорошее поведение и про угрозу получить прутик за плохое».

Всем любви и мира!

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