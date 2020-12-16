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Тарас Цымбалюк отмечает день рождения

16.12.2020

Актер Тарас Цымбалюк отмечает день рождения. Сегодня, 16 декабря, мужчине исполняется 31 год. Редакция сайта STB.UA поздравляет актера!

тарас цымбалюк

Тарас Цымбалюк — украинский актер театра и кино, который особенно полюбился зрителю костюмированной драмы «Крепостная». Роль настоящего украинского кузнеца была под силу лишь Тарасу, ведь не секрет, что кастинг на это место длился достаточно долго. 

тарас цымбалюк в детстве

Редакция сайта STB.UA поздравляет Тараса Цымбалюка и желает творческих успехов!

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