Для некоторых людей этот четверг станет знаковым днем. А вот для кого? Узнайте подробнее в гороскопе на 17 декабря 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Особых изменений в графике дел не предвидится. Благоприятным образом сложатся деловые встречи, переговоры, подписание документов. Больше времени проводите в кругу людей, общение с которыми вам приятно и интересно. Займитесь своим здоровьем.

Телец

Вы будете полны энтузиазма. Единственным препятствием могут оказаться палки в колесах, вставляемые руководящими лицами. Постарайтесь не обращать на это внимания. Скоро все переменится к лучшему. Важные переговоры лучше отложить. В любви не позволяйте проявляться чувству ревности.

Близнецы

Сейчас идет период, когда вы способны на необдуманные шаги. Постарайтесь не планировать серьезных мероприятий и не принимать ответственных решений, требующих спокойствия.

Рак

Первая половина дня особенно хороша. Добиться поставленных целей оказывается куда проще, чем вы предполагали; часто в этом помогают люди, от которых вы не ожидали поддержки. У вас могут появиться новые друзья, общение с которыми будет приносить радость.

Лев

Вы почувствуете прилив сил и сможете свернуть любые горы. Но для того чтобы получить максимальный результат в делах, придется приложить немало ума и изворотливости. Если у вас появятся интересные идеи, не спешите ими делиться с окружающими — кто-то может их позаимствовать.

Дева

День подходит для деловых переговоров, построения и обсуждения долгосрочных планов. Серьезных проблем возникнуть не должно. Занимайтесь тем, что у вас хорошо получается. В любовных делах нужно быть более терпимыми и доброжелательными. Время благоприятно для того, чтобы начать курс оздоровительных мероприятий.

Весы

Сейчас вам просто противопоказано сидеть сложа руки. Вы можете преуспеть как в работе, так и в других областях деятельности. Вас ожидают приятные встречи или новое романтическое увлечение. Избегайте конфликтов с окружающими людьми. Звезды пророчествуют: ухудшение отношений будет болезненно для обеих конфликтующих сторон.

Скорпион

В ближайшее время любимый человек может доставить вам много хлопот. Но не принимайте его выходки близко к сердцу. Постарайтесь находить приятные занятия, которые позволят вам сохранить духовный комфорт. Старайтесь не проводить время впустую. Интересное занятие — это то, что вам сейчас особенно нужно.

Стрелец

Перед вами будет вставать то одна, то другая задача. Придется их решать, причем не откладывая дело в длинный ящик. Однако данный день располагает к приятному времяпрепровождению и налаживанию отношений с любимым человеком. А к профессиональным вопросам сможете вернуться чуть позже, когда наступит более подходящее время.

Козерог

Сейчас важно сосредоточиться. Возможно, вам предстоит заниматься сразу несколькими делами. Но вы получите удовольствие, если удастся решить хотя бы один вопрос, который не дает покоя. Не пренебрегайте мнением более опытных коллег.

Водолей

Данный день пройдет быстро и окажется насыщенным различными событиями. Придется затратить много сил. Но если что-то вам сейчас не удается сделать, не пытайтесь прыгнуть выше головы. Не раздавайте обещаний, которые вы не в состоянии выполнить.

Рыбы

Вы сможете на своем пути свернуть любые горы, если только во всем проявите выдержку и целеустремленность. Сейчас не разменивайтесь по мелочам, а выберите одно направление и четко следуйте ему. Переговоры, договоры и подписание важных бумаг должны пройти на высоком уровне.

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