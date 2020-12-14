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Музыка на Новый год 2021: необычный плейлист

14.12.2020

Перед новогодними праздниками отовсюду доносятся «Jingle bells», «Let it snow», «All I want for Christmas» и «Last Christmas». Эта музыка на Новый год, конечно, замечательная, но все же хочется чего-то нового. С помощью каких песен мы сможем создать новогоднее настроение и удивить друзей на вечеринке? Мы подготовили праздничный плейлист, где собрана музыка на Новый год 2021

Музыка на Новый год 2021

  • Верка Сердючка — Новогодняя
  • Верка Сердючка — Елки
  • George Michael — Last Christmas
  • Потап и Настя — От сосны
  • Дискотека Авария — Новый год
  • Snoop Doggy Dogg — Santa Claus Goes Straight To The Ghetto
  • RAMONES — Merry Christmas (I Don’t Want To Fight Tonight)
  • Blink-182 — Won’t Be Home For Christmas
  • The Boy Leat Likely To — Christmas Isn’t Christmas
  • Marika Hackman — Driving Under Stars
  • Mr Little Jeans — Dear Santa
  • John Williams — Somewhere In My Memory
  • Олег Скрипка — Щедрик
  • Stevie Wonder, Andra Day — Someday At Christmas
  • Nirvana – Girls (Dj Dima House & Samsonoff Remix)
  • Kid Cudi – Pursuit of Happiness (Steve Aoki Remix)

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