Новый год — это повод не только надеть новое платье, купить красивые туфли и сделать макияж. Это повод позаботиться о красоте своего маникюра. Новый год несет в себе перемены, и любая женщина уверена, что если она с помощью правильно выбранной палитры цвета сможет «приворожить» наступающий год, то он подарит ей все, что она пожелает. Магия, но работает! Отсюда и платья в оттенках символа года, и нужный макияж, и, конечно, маникюр на Новый год 2021!

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Модный цвет и декор новогоднего маникюра

Стилисты в сфере нейл-арта уверены, в год Металлического Быка модными будут всевозможные серебристые оттенки, а также полностью белоснежные ногти. Но и другие цвета будут не менее актуальны: синий, голубой, сиреневый, а также перламутр прекрасно подойдут для праздничной ночи. Разноцветный маникюр, новогодний френч, маникюр с лунками, маникюр в стиле «матовый дым» — не теряют своей актуальности. Если говорить об актуальной форме и длине, то это миндалевидные, овальные и квадратные ногти средней или короткой длины. Все зависит от ваших пальцев, ведь каждой девушке подходит своя форма ногтей. Если сомневаетесь в выборе, то нейл-стилист подскажет, что подходит именно вам, и расскажет о последних трендах в этой индустрии.

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Белый маникюр на Новый год 2021

Белый маникюр смело «заявил» о себе в прошлом году и не собирается сдавать свои позиции и в наступающем. Есть в этой простоте особый шик и элегантность. Главное ― правильно подобрать тот самый ваш оттенок белого, который будет идеально подходить вашему цвету и тону кожи. Белый маникюр должен создавать эффект завершенности образа, а не оттягивать внимание на себя. При этом парадокс ― матовый белый будет привлекать к себе больше внимания, чем глянцевый. Поэтому если хотите сделать акцент на красивом платье или оригинальной укладке, а не на ярком нейл-арте, покройте ногти сверху бесцветным или глянцевым лаком. Плюс, также украсить ноготки можно совсем небольшим количеством серебристых блесток или камней, но помните, что их не должно быть очень много, и пусть они будут не крупными, ведь это не основной декор, а только лишь дополнение.

Перламутровый маникюр на Новый год 2021

В какие бы модные тенденции ни бросало нейл-стилистику, она все равно вернется к классике — натуральному перламутру. Причем вот тут уже можно разгуляться вовсю: сочетая несочетаемое и выбирая темные, насыщенные цвета, если душа просит гранжа. Если же хочется аккуратного, но стильного новогоднего маникюра, то отличная идея — остановить выбор на жемчужном перламутре с невыраженным финишем. Это будет цвет, аналогичный внутренней стороне ракушки. Перламутровый эффект лучше всего будет смотреться в сочетании со светлыми оттенками лаков: розовым, телесным бежевым, серым. Кстати, почему бы не попробовать украсить классический французский маникюр легкой перламутровой втиркой или сделать френч-омбре с помощью «жемчужных» лаков. Глядишь, и рядом с перламутровым маникюром засияет кольцо с перламутровым жемчугом.

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Разноцветный маникюр на Новый год 2021

Такой маникюр вернулся к нам с новой волной популярности. Растяжка цвета на ногтях — это настоящий тренд сезона. А в новогоднюю ночь тем более станет ярким акцентом в образе. Этот маникюр, как красная помада, не оставит вас незамеченной. Для праздничной вечеринки идеально подойдет синий, голубой, зеленый — их оттенки будут выигрышно смотреться на ногтях. Ну, а любительницам спокойных оттенков тоже есть из чего выбрать — серый, бледно-голубой, сиреневый прекрасно поддержат ваше нежное настроение. Главное, чтобы оттенки на ногтях сочетались с вашим нарядом — так ваш образ будет выглядеть гармонично.

Маникюр с фольгой

Фольга — это очень интересный тренд, который уже давно не сдает свои позиции. С ее помощью можно создать ваш индивидуальный дизайн на ногтях, используя фольгу на весь ноготь либо только минималистичные полоски, например. Наиболее популярна серебряная и золотая расцветка, которая легко адаптируется практически под любую идею. Нюдовые и темные оттенки лака просто созданы для покрытия их фольгой. Яркий маникюр получится, если использовать фольгу с зеркальным эффектом — отличный праздничный вариант. Также необычно смотрится битое стекло — эффектность маникюру придают хаотично разбросанные кусочки фольги. В идеале, если база будет прозрачной, тогда этот декор будет не перегружен. Конечно, если вы не готовы блистать всеми своими пальчиками, то можете сделать акцент на одном или двух — тут переборщить невозможно.

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Маникюр с камнями и стразами

Этот декор давно уже стал классикой и не уйдет от нас никогда. Меняются лишь технологии и цветовые сочетания. Действительно, камни и стразы — это беспроигрышный вариант для новогодней вечеринки. Но тут важно не превратиться в новогоднюю елку — уж очень тонкая грань стоит между стильным маникюром и перебором. Для этого делаем акцент на одном ногте и выбираем нежные оттенки покрытия. Шикарно выглядит такой маникюр в молочном оттенке — идеально подчеркивает элегантность образа.

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