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Какие гарниры на Новый год приготовить, если надоела пюрешка

14.12.2020

Пюрешка с котлеткой или селедочкой – святое после долгого морозного дня. Однако для новогоднего стола можно придумать что-то и поинтереснее. Например, подать тот же картофель, но оригинально – в виде аппетитного гратена со сливками и сыром. Участница «Мастер-Шеф»-9 Анастасия Погосова предлагает свой рецепт картофеля на Новый год. А какие еще гарниры стоит приготовить? Узнайте в материале.

Гарниры на Новый год

Плов с сухофруктами

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Ингредиенты:

  • 200 г риса
  • 40 г изюма
  • 30 г кураги
  • 30 г кешью
  • 500 мл овощного бульона
  • 1 луковица
  • 3 ст. л. растительного масла
  • ¼  ч. л. куркумы
  • ¼ ч. л. корицы
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Лук и чеснок мелко нарезать. Обжарить вместе с куркумой в течение 1 мин. Курагу и кешью порубить.
  2. В сотейник всыпать рис и залить бульоном. Добавить обжаренный с чесноком лук и сухофрукты. Посолить и приправить по вкусу. Перемешать, довести до кипения и варить под крышкой до готовности риса.

Пряный кускус с гранатом

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Ингредиенты:

  • 250 г кускуса
  • 250 мл бульона
  • 1 гранат
  • 300 г креветок
  • 30 г сливочного масла
  • ¼ ч. л. сладкой молотой паприки
  • ¼ ч. л. молотого имбиря
  • Оливковое масло
  • Соль

Способ приготовления:

  1. В кипящий бульон всыпать кускус. Размешать, накрыть крышкой и оставить на 6 мин.
  2. В сковороде нагреть оливковое масло и, помешивая, слегка обжарить набухшую крупу. Посолить, добавить имбирь и паприку. Добавить сливочное масло и снять с огня.
  3. Гранат очистить и отделить зерна. Креветки обдать кипятком, очистить и обжарить в оливковом масле. Смешать зерна граната с кускусом. Перед подачей сверху выложить креветки. Украсить зеленью.

Картофельный гратен

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Ингредиенты:

  • 600 г картофеля
  • 400 мл сливок 10%
  • 150 г сыра
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Картофель нарезать  кружочками толщиной 4–5 мм. Сливки довести до кипения и посолить. Добавить картофель и варить 5 мин.
  2. Сыр натереть на крупной терке. В керамическую форму в несколько слоев выложить картофель и большую часть сыра. Последний слой – картофель. Залить все сливками, накрыть фольгой и отправить запекаться на 15 мин при 180 °С. Затем фольгу снять, посыпать оставшимся сыром и запекать еще около 15 мин.

Брюссельская капуста с беконом

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Ингредиенты:

  • 400 г свежей брюссельской капусты
  • 100 г бекона
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Брюссельскую капусту очистить от лишних листьев и вырезать кочерыжки. Отварить до полуготовности в кипящей подсоленной воде в течение 5 мин.
  2. Бекон мелко нарезать и обжарить до золотистости. Добавить вареную капусту и жарить все вместе 3 мин. Посолить, снять с огня и сбрызнуть лимонным соком.

Полента с томатами черри и козьим сыром

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Ингредиенты:

  • 2 ст. молока
  • 3 ст. мелкой кукурузной крупы (поленты)
  • ½ ст. тертого твердого сыра
  • 1 ст. мягкого козьего сыра
  • 400 г помидоров черри
  • 4 пера зеленого лука
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • 3 ст. л. сливочного масла
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Помидоры черри выложить на противень, смазанный оливковым маслом. Посыпать солью, перцем и запекать около 50 мин, пока томаты не начнут темнеть и морщиться.
  2. Молоко и 1½ ст. воды вскипятить. Помешивая, всыпать тонкой струйкой крупу и сварить до готовности. Добавить сливочное масло и часть сыра. Перемешать.
  3. Лук мелко нарезать. Вместе с томатами черри и козьим сыром добавить к готовой каше. Выложить поленту ровным слоем на противень и дать остыть. Нарезать на порционные квадратики.

Макаронная запеканка в американском стиле

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Ингредиенты:

  • 2 ст. макарон (рожки)
  • 4 ст. л. сливочного масла
  • 2 ст. л. муки
  • 2 ст. молока
  • ¼ луковицы
  • 100 г сыра чеддер
  • 100 г сыра пармезан

Способ приготовления:

  1. Макароны сварить. Сыр натереть. Лук мелко порубить.
  2. Для соуса в сотейнике растопить сливочное масло и добавить муку. Помешивать, пока мука не приобретет золотистый оттенок. Влить молоко и довести до кипения.
  3. Макароны посолить и поперчить. Смешать с луком и сыром. Выложить в смазанную маслом форму для запекания, залить соусом и отправить в духовку на 25 мин при 170 °С.

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Картофель Hasselback

Участница «Мастер-Шеф»-9 Анастасия Погосова предлагает вкусный рецепт картофеля на Новый год.

Ингредиенты:

  • 3-4 больших картофелины
  • черный молотый перец, соль

Для конфи из чеснока:

  • 120 мл оливкового или растительного масла без запаха
  • 4 ст. л. сливочного масла
  • 2 головки очищенного чеснока
  • несколько веточек тимьяна

Способ приготовления:

  1. Нагрейте оливковое и сливочное масло в небольшой кастрюле.
  2. Уменьшите огонь и добавьте в масло чеснок и веточки тимьяна. Варите 20-25 минут при легком побулькивании масла. Время от времени перемешивайте чеснок и следите, чтобы он не стал коричневым.
  3. Картофель в кожуре хорошо очистите от грязи и нарежьте на тонкие ломтики. Так, чтобы дно картофеля осталось целым.
  4. Выложите картофель в форму для запекания, разрезанной стороной вверх, смажьте чесночным маслом со всех сторон, посыпьте солью и черным молотым перцем.
  5. Запекайте в духовке около 60 минут.
  6. Во время запекания каждые 20 минут смазывайте картофель чесночным маслом.
  7. Спустя 60 минут опять достаньте форму из духовки и разложите между ломтиками по 4-5 долек чеснока на каждую картофелину. Смажьте маслом и запекайте в духовке 10-15 минут или пока картофель не станет хрустящим и румяным.

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Приятного аппетита!

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