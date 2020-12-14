Новый год 2021 будет годом Быка. Поэтому уместным будет украсить окна своего дома, используя для этого необыкновенные украшения из бумаги. Смотрите в материале, как украсить окна на Новый год 2021 год, чтобы сделать свой дом более праздничным и оригинальным.

Новогодние вытынанки создадут праздничную атмосферу в любом месте. Ими можно украсить окна, мебель, технику или изобретение из звезд и ангелочков прикрепить к люстре, использовать как елочные игрушки. Можно смастерить сказочный новогодний домик и подсветить окошки изнутри фонариком или гирляндой.

Сохраняйте, распечатывайте и решайте, как украсить окна на Новый год. Такое интересное занятие поможет снять стресс. Но для начала потребуется запастись необходимыми материалами, свободным временем и хорошим настроением. Работа над ними требует полной сосредоточенности, поэтому нужно выбрать такой момент, когда мастера никто не будет отвлекать.

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