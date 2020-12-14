Гороскоп на 15 декабря 2020 года поможет определиться с правильным решением. Кого ждет очень неприятный день, а кому стоит задуматься о романтическом вечере? Читайте гороскоп на 15 декабря 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

У вас, наверное, есть важная цель. Не жалейте сил, чтобы ее добиться. Сейчас самый подходящий момент, чтобы проявить волю, немного напрячься ― и покорить вершину. На работе может случиться нечто важное. Возможно, вы получите ответственное поручение и справитесь с ним. День будет неплохой, но вы можете серьезно вымотаться.

Телец

У вас позитивный и бодрый день. Вы принимаете правильные решения и можете быстро справиться с текущими хлопотами. Времени для общения, отдыха окажется больше, чем обычно. Можете познакомиться с интересным и полезным человеком. Настроение будет очень неплохим.

Близнецы

Во вторник ваше уязвимое место ― деньги. Можете потратить слишком много под влиянием эмоций. Также можете растратить не свои деньги. Например, средства с кредитки. Поэтому лучше по магазинам не ходить и интернет-каталоги с модными товарами не рассматривать. Что-то беспокоит вас, но шопинг ― не лучшая терапия от сомнений и переживаний.

Рак

Вы можете ощущать уныние. Но добрый старый друг поднимет вам настроение. Вам очень полезно общение, откровенные разговоры. Также вас ждет удача в любовных делах. И в семье может произойти нечто хорошее. Одним словом, у вас появится куча причин, чтобы не унывать.

Лев

День будет нейтральным и спокойным. Вы никуда не торопитесь, полностью уверены в своих силах и настроены позитивно. Вам, возможно, не хватает энергии. Или у вас мелкие препятствия в делах. Поэтому сделаете меньше, чем хотите. Все, что касается домашнего хозяйства, государственных органов, медицинских учреждений, осуществится в самом лучшем виде.

Дева

В этот день вам нельзя быть высокомерным и саркастичным. Иначе рискуете нажить себе врагов, в том числе в кругах начальства. На работе будете, вероятно, скучать. Зато вечером сумеете оторваться по полной. Вы будете не в пример своему обыкновению расточительны. Но иногда это даже на пользу.

Весы

Вы можете столкнуться с затруднениями, но кто-то придет на помощь. Есть вопрос, который вас нервирует. Или по крайней мере вы постоянно возвращаетесь к нему в мыслях. Прямо сейчас не получится его решить. Но вы узнаете совет или полезную информацию, которая поможет это сделать в будущем. Во вторник вам лучше не назначать свиданий, на прогресс в отношениях вряд ли стоит рассчитывать.

Скорпион

У вас предвидятся встречи, переговоры, небольшие поездки. Вероятно, день будет насыщен позитивными впечатлениями. Многое удастся сделать. Вы каким-то образом расширите свои горизонты. В то же время день может быть довольно утомительным. Поэтому экономьте силы. Они вам еще понадобятся.

Стрелец

Вы можете хорошо заработать. Также вероятны покупки, обновки, полезные приобретения. Вы можете ощущать, что от вас ускользнула какая-то удачная возможность. Но через несколько дней вы вполне можете ее наверстать. День полезен для физических нагрузок, спорта. Это как раз то, что сейчас вам требуется, чтобы успокоиться и взбодриться.

Козерог

Ждите хороших новостей или знаков судьбы. День важный. То, что вы в этот день услышите или увидите и за что зацепитесь в мыслях, через неделю-две будет во многом определять вашу жизнь. Проведете день с хорошим настроением. Но будет присутствовать легкая неудовлетворенность. Вероятно, вы хотите большего.

Водолей

Вам полезно уединение. Не рассказывайте никому о своих планах и идеях. Вы сами в состоянии их реализовать ― и вам не нужна помощь. Вы, возможно, сейчас себя недооцениваете или слишком переживаете из-за своих проблем либо недостатков. Но кто без изъяна? Просто решитесь сделать первый шаг. Дальше будет гораздо проще.

Рыбы

Положитесь на друзей, они помогут справиться с возникшими проблемами. Вы будете много общаться и шутить. К вам вернется хорошее настроение и жизненный тонус. Полезно строить планы и загадывать желания. Возможно, вас ожидает подарок или приятный сюрприз.

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