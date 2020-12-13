Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря 2020 года расскажет, какие повороты судьбы и трудности уготовили звезды для каждого знака зодиака. Чего лучше избегать, а на что, наоборот, стоит обратить внимание? Кто должен быть более внимательным к чувствам окружающих, а кому нужно проявить заботу и ласку по отношению к любимому человеку? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 14 по 20 декабря 2020 года от экспертов СТБ.

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Гороскоп на неделю — Овен

В целом неделя для вас пройдет очень успешно. Вы полны планов. И это прекрасно. Однако для их успешной реализации вам просто необходимо перестать копаться в мелочах. Больше веры — и все получится. Что касается отношений с любимым человеком, то пока все прекрасно. Однако звезды советуют проявлять больше терпения и быть снисходительным к слабостям второй половинки.

Гороскоп на неделю — Телец

Вас ожидает вполне хорошая и продуктивная неделя. В этот период звезды советуют грамотно распределить свое время и подогнать все хвосты. Это позволит грамотно спланировать отдых и не перегружать себя работой. Ближе к середине недели может появиться некая усталость. Но нужно продержаться еще немного. Также Тельцам стоит обратить внимание на питание и употреблять больше фруктов.

Гороскоп на неделю — Близнецы

На этой неделе у вас могут возникнуть некоторые сложности и ссоры со второй половинкой. Постарайтесь быть более спокойным и не заострять внимание на недостатках партнера. Иногда вы перегибаете палку. Из-за этого любимый человек обижается. Чтобы исправить ситуацию, звезды советуют проявить как можно больше внимания и ласки. Не накаляйте обстановку, иначе сами об этом пожалеете.

Гороскоп на неделю — Рак

Прекрасная неделя для заключения финансовых договоров и получения прибыли. Благодаря своей энергии и оптимизму вы очаруете партнеров и добьетесь успехов в любых начинаниях. Однако звезды советуют не зазнаваться и поблагодарить тех, кто вам помогает. Выходные лучше провести в семейном кругу. Иначе скандала не избежать.

Гороскоп на неделю — Лев

Прекрасная неделя. Вам с легкостью удастся все, что вы запланируете. Наконец-то все сомнения уходят на второй план и вы начинаете верить в свои силы. Звезды рекомендуют хорошенько подумать и составить план действий. Если есть возможность — попробуйте поучиться. Новые знания помогут выйти на новый уровень и усовершенствовать навыки.

Гороскоп на неделю — Дева

Вы очень много работали. Пришло время наслаждаться жизнью. Хотите праздника — устройте его! Хотите любви и ласки — вперед ко второй половинке! Ваша жизнь полна сюрпризов и подарков. Так разрешите же себе наслаждаться ею. Что касается одиноких представителей знака, то вполне возможно, что на выходных вы познакомитесь с интересным человеком. Однако не стоит сразу бросаться в омут с головой. Всему свое время.

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Гороскоп на неделю — Весы

Иногда вы можете сильно зацикливаться на себе. Однако звезды советуют быть более щедрым. Если у вас есть возможность, помогите ближнему. Благотворительность — это хорошо. К тому же ваши близкие и друзья смогут посмотреть на вас с другой стороны, и, если вам будет нужна поддержка, они протянут руку помощи. Что касается дел любовных, то звезды советуют больше времени уделять второй половинке. Ваши чувства подостыли. Пора их оживить.

Гороскоп на неделю — Скорпион

Вам хоть разорвись: предстоит то воевать на передовой, то партизанить на тайном фронте во имя собственных интересов. Вы личность яркая, презентабельная, с мощным духовным каркасом, поэтому в любой борьбе победа гарантирована. Ораторское искусство на высоте, аргументы железные — палец в рот не клади. Однако будьте очень осторожны. Иногда волк прячется в овечьей шкуре.

Гороскоп на неделю — Стрелец

В преддверии новогодних праздников главное — не забыть о близких. Звезды советуют заранее пройтись по магазинам и накупить подарков. Или сделать их собственными руками, если есть небольшие финансовые трудности. В противном случае вам не удастся избежать претензий со стороны тети Софы или дяди Пети. Хотя, возможно, стоит научиться отказывать людям.

Гороскоп на неделю — Козерог

Козерогам предстоит довольно сложная неделя. Все так и норовят вывести вас из себя. Однако звезды советуют не принимать близко к сердцу критику и замечания, особенно — от коллег на работе. В трудные моменты вас поддержит вторая половинка. Благо, на любовном фронте у вас все в ажуре.

Гороскоп на неделю — Водолей

Водолеям уже хочется веселья и праздника. Однако нужно собрать все силы в кулак и подтянуть все хвосты. Иначе перед Новым годом проблем не оберетесь. Также вам стоит следить за своим языком. Иногда случайно брошенное слово может сильно ранить близкого человека. Постарайтесь быть более внимательным к чувствам окружающих. И тогда будет вам праздник.

Гороскоп на неделю — Рыбы

Ключ к супружескому счастью в ваших руках, дружба и любовь сольются воедино. Избегайте претензий, ультиматумов, иначе разрушите идиллию. Избранники вас любят всем сердцем, и никакой червячок сомнений не должен подтачивать возвышенные взаимные чувства. Только так вы сможете достичь гармонии и решить все вопросы.

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