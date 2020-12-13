Гороскоп на 14 декабря 2020 года поможет определиться с правильным решением. Кого ждет очень неприятный день, а кому стоит задуматься о романтическом вечере? Читайте гороскоп на 14 декабря 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

В понедельник ваше внимание будет несколько рассеянным. Поэтому звезды советуют избегать индивидуальной работы. Лучше отдохнуть, если есть такая возможность.

Телец

Неблагоприятный день. Могут обостриться хронические заболевания. Звезды советуют более внимательно относиться к своему здоровью и при необходимости обязательно обратиться к врачу.

Близнецы

Вполне спокойный день. Однако звезды не советуют строить грандиозные планы, поскольку все может измениться в один миг.

Рак

Вам будет сопутствовать удача. Есть большой шанс заключить выгодную сделку. Даже несмотря на риск.

Лев

Посвятите день отдыху, походу в лес или прогулке по парку. Вашим близким необходимо ваше внимание и нежность. Следите за качеством питания.

Дева

Очень тяжелый день. Звезды советуют отказаться от любых поездок. Посвятите день отдыху. Тогда вы сможете восстановить свои силы и не подвергнетесь неприятностям.

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Весы

У вас могут возникнуть конфликты либо с родителями, либо с детьми. Постарайтесь быть более гибкими. Иногда нужно уметь уступать. Даже если вы этого не хотите.

Скорпион

Постарайтесь посвятить день любимому человеку. Вы давно не говорили откровенно. 14 декабря — прекрасный день, чтобы строить планы на будущее.

Стрелец

Вам стоит проявить особую осторожность. Есть риск травм. Обратите внимание на свое здоровье и питание.

Козерог

Очень неблагоприятный день. Есть высокая вероятность конфликтов с бывшими или нынешними партнерами. Постарайтесь сдерживать свои эмоции и не обвинять никого в своих неудачах.

Водолей

Активный день. Все события будут развиваться быстро и непредсказуемо. Звезды советуют расслабиться и просто получать удовольствие от всего происходящего.

Рыбы

Вам стоит обратить внимание на чистоту в доме. Генеральная уборка так и плачет. Постарайтесь найти время и привести свой дом в порядок.

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