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Гороскоп на 13 декабря 2020 года

12.12.2020

Гороскоп на 13 декабря 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Что предстоит каждому знаку зодиака? Кому нужно контролировать свои эмоции, а кто должен проявить бдительность? Читайте гороскоп на 13 декабря от экстрасенсов СТБ.

гороскоп 2020

Овен 

Неблагоприятный день для начала новых дел, отношений и принятия важных решений. Звезды советуют отвлечься и заняться привычными делами, дабы не накосячить еще больше. 

Телец 

Отличный день для заключения важных деловых договоров, коротких поездок и финансовых операций. Однако стоит проявить особую внимательность в дороге. 

Близнецы 

Прекрасный день. Невероятные стечения обстоятельств порадуют приятными встречами и финансовыми бонусами. 

Рак

Иногда ваша агрессивность вам мешает. Вы слишком вспыльчивы и не даете высказать мнение оппоненту. Это мешает вам в достижении желаемого результата. Будьте более открытыми. 

Лев

Гибкость мышления поможет вам избежать конфликтных ситуаций. Иногда, чтобы доказать свою правоту, нужно хорошенько подготовить аргументы и уметь спокойно  высказать свою точку зрения.

Дева 

Лучше отказаться от общения с неприятными людьми. Умерьте свою чрезмерную заботу о близких. Как ни странно, это может дать повод для неприятностей.

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Весы 

В воскресенье вам лучше отказаться от каких-либо активных действий. Вы слишком много хотите. Но для достижения результатов одного желания мало, нужно прилагать усилия. 

Скорпион 

Не торопите события. Будьте внимательны и спокойно воспринимайте критику. Если начнете спорить, есть вероятность потерять работу. Перед новым годом это не лучшее решение. 

Стрелец 

Если вас терзают сомнения, прислушайтесь к своей интуиции. Однако не стоит делать поспешных выводов. Иногда нужно немного подождать и хорошенько посмотреть по сторонам. 

Козерог 

День будет благоприятен для сделок, заключения договоров и командировок. Для достижения успеха звезды советуют воздержаться от экспериментов и действовать старыми проверенными способами.

Водолей 

Очень опасный день. Проявите особую бдительность. Есть вероятность получить серьезную травму, поэтому смотрите в оба! 

Рыбы 

В этот день вас ждет много трудностей. Однако душевное равновесие, эмоциональная щедрость помогут сломить негативные тенденции дня.

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