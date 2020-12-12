Гороскоп на 13 декабря 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Что предстоит каждому знаку зодиака? Кому нужно контролировать свои эмоции, а кто должен проявить бдительность? Читайте гороскоп на 13 декабря от экстрасенсов СТБ.

Овен

Неблагоприятный день для начала новых дел, отношений и принятия важных решений. Звезды советуют отвлечься и заняться привычными делами, дабы не накосячить еще больше.

Телец

Отличный день для заключения важных деловых договоров, коротких поездок и финансовых операций. Однако стоит проявить особую внимательность в дороге.

Близнецы

Прекрасный день. Невероятные стечения обстоятельств порадуют приятными встречами и финансовыми бонусами.

Рак

Иногда ваша агрессивность вам мешает. Вы слишком вспыльчивы и не даете высказать мнение оппоненту. Это мешает вам в достижении желаемого результата. Будьте более открытыми.

Лев

Гибкость мышления поможет вам избежать конфликтных ситуаций. Иногда, чтобы доказать свою правоту, нужно хорошенько подготовить аргументы и уметь спокойно высказать свою точку зрения.

Дева

Лучше отказаться от общения с неприятными людьми. Умерьте свою чрезмерную заботу о близких. Как ни странно, это может дать повод для неприятностей.

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Весы

В воскресенье вам лучше отказаться от каких-либо активных действий. Вы слишком много хотите. Но для достижения результатов одного желания мало, нужно прилагать усилия.

Скорпион

Не торопите события. Будьте внимательны и спокойно воспринимайте критику. Если начнете спорить, есть вероятность потерять работу. Перед новым годом это не лучшее решение.

Стрелец

Если вас терзают сомнения, прислушайтесь к своей интуиции. Однако не стоит делать поспешных выводов. Иногда нужно немного подождать и хорошенько посмотреть по сторонам.

Козерог

День будет благоприятен для сделок, заключения договоров и командировок. Для достижения успеха звезды советуют воздержаться от экспериментов и действовать старыми проверенными способами.

Водолей

Очень опасный день. Проявите особую бдительность. Есть вероятность получить серьезную травму, поэтому смотрите в оба!

Рыбы

В этот день вас ждет много трудностей. Однако душевное равновесие, эмоциональная щедрость помогут сломить негативные тенденции дня.

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