Какие должен быть режим дня у ребенка? Как часто малыш должен посещать развивающие занятия? И должен ли он это делать вообще? Одна из героинь психологического реалити «Супермама» королева тайм-менеджмента София расписала для своих детей четкий график. Но так ли это хорошо? Насколько важен режим в воспитании? Об этом рассказал эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Все дентали читайте в материале.

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Жизнь Софии и ее детей расписана по часам. У нее все по расписанию: еда, сон и занятия. Но так ли это хорошо?

Когда участницы пришли в гости к королеве тайм-менеджмента, они принесли ее детям подарки, но София не разрешила их сразу открыть, ведь сейчас по графику — еда. А подарки — после. Однако такие методы у ведущего проекта вызвали некоторые сомнения.

«С одной стороны, приучать ребенка к правилам — хорошо. Но настолько жесткие ограничения могут привести к пищевым расстройствам в будущем. Если бы Маркиян получил подарок и пошел есть, это было бы два независимых события. А когда нужно быстро поесть, чтобы получить желаемое, в подсознании ребенка формируется убеждение, что питание — это то, что мешает получать удовольствие».

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У Софии для каждого члена семьи есть свой собственный график. Так, ее 3-летний сын посещает кружки по плаванию, футболу, английскому и гимнастике.

«Если ребенок ходит на танцы, потому что ему это нравится, — это прекрасно. Но когда кружки ради кружков да еще и в таком раннем возрасте — это лишняя нагрузка на психику и нервную систему ребенка. До 5 лет ребенок познает мир, и ему время от времени должно быть скучно. Именно это и стимулирует развитие творческого и абстрактного мышления. Если ребенку скучно, он начинает придумывать себе интересную игру. Именно так ребенок может научиться заниматься тем, что ему нравится».

Дмитрий Карпачев считает, что планирование — это прекрасно. Но нужно понимать разницу между планированием и тотальным контролем. Да, должна быть системность и порядок, но не в ущерб себе. Иначе все может превратиться в рутину. Ведущий проекта посоветовал Софии давать больше свободы своим детям. Иначе в будущем это может привести к тому, что им будет сложно самостоятельно принимать решения.

Больше советов по воспитанию детей смотрите в психологическом реалити «Супермама».

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