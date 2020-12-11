Гороскоп на 12 декабря 2020 года поможет определиться с правильным решением. Кому нужно быть более настойчивым, а кто должен перенять чужой опыт? Читайте гороскоп на 12 декабря 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Очень продуктивный день во всех отношениях. Вы с легкостью сможете многое, однако лишь в том случае, если не будете лениться.

Телец

Первая половина дня будет очень продуктивной. Так что если вы хотите закрыть все «хвосты», звезды рекомендуют не расслабляться, а наоборот, проявить всю свою работоспособность.

Близнецы

Не все удастся вам так, как вы это себе придумали. Из-за недостатка поддержки от близких могут опуститься руки. Боритесь с этим чувством.

Рак

Если вы хотите воплотить в реальность свои замыслы, звезды советуют не делиться планами даже с близкими людьми. О знакомых и вовсе речи быть не может.

Лев

Вы немного устали. Постарайтесь отдохнуть или взять отгул. Если такой возможности нет, лучший выход — делегировать половину своих обязанностей на коллег или подчиненных.

Дева

Вполне удачный день. Однако звезды не советуют расслабляться. Удача переменчива и в любой момент может от вас отвернуться. Просто продолжайте работать.

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Весы

Прекрасный день, чтобы вдоволь насладиться прекрасной компанией. Вам не хватает общения. Так почему бы не пригласить в гости друзей и не поговорить по душам?

Скорпион

Немного двойственный день. Если вы хотите положительного разрешения важных вопросов, вам стоит как следует подготовиться ко всем встречам. Иначе вас ждет полное фиаско.

Стрелец

Вам нужно признать все свои ошибки и косяки. Только так вы сможете исправить все дела и двигаться дальше.

Козерог

Для достижения успеха полезно поучиться у тех, кто умеет что-то лучше вас. Проявите решительность и настойчивость — и тогда у вас все получится.

Водолей

Трудный день. Вашим планам в субботу не суждено сбыться. Чтобы достичь желаемого результата, нужно очень много работать и приготовиться к тому, что кто-то постоянно будет вам ставить палки в колеса.

Рыбы

Вас ждет замечательный день. Вы сможете начать те дела, за которые раньше и браться боялись. Проявите усердие — и у вас все получится.

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