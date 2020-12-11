Диетические салаты на Новый год: топ-10 рецептов от участников «МастерШеф»
Новогодний стол трудно представить без традиционных оливье, селедки под шубой и винегрета. Однако эти салаты довольно калорийные и уж точно перечат обещаниям начать вести более здоровый образ жизни с 1-го января. Но не стоит беспокоиться! Мы уже рассказывали о диетическом рецепте оливье, а вместо магазинного можно сделать домашний майонез. Рецепты диетических салатов на Новый год от участников кулинарного шоу «МастерШеф» — читайте в материале
Легкий «Гавайский» салат
Ингредиенты:
- ½ пучка листового салата
- 1 куриное филе
- 2 ст. л. рубленых грецких орехов
- 300 г свежего или консервированного ананаса
- легкий майонез или нежирная сметана
- соль, перец
Способ приготовления:
- Филе отварить в кипящей подсоленной воде до готовности.
- Остывшую куриную грудку и ананас нарезать кубиками. Листья салата порвать.
- Смешать все ингредиенты в салатнице. Заправить майонезом или сметаной по вкусу.
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«Греческий» салат с куриной грудкой
Ингредиенты:
- 1 куриное филе
- ½ пучка салата айсберг
- 1 огурец
- 6 помидоров черри
- 200 г сыра фета
- 50 г оливок
- 2 ч. л. растительного масла
- оливковое масло
- соль, перец, приправы
Способ приготовления:
- Куриное филе смазать маслом, специями и обернуть в фольгу. Запекать 20 минут при 180°С. Достать из духовки, дать слегка остыть и нарезать небольшими кусочками.
- Салат крупно порвать. Огурцы нарезать кружочками, помидоры нарезать на четвертинки. Сыр фета нарезать кубиками.
- В салатнице смешать подготовленные ингредиенты. Добавить оливки и заправить по вкусу.
Cалат из красной капусты со свеклой и фруктами
Ингредиенты:
- ½ кочана красной капусты
- 1 свекла
- 1 яблоко
- 1 апельсин
- 2 ст. л. рубленых грецких орехов
- 3–4 ст. л. оливкового масла
- соль, перец, специи
Способ приготовления:
- Свеклу отварить до готовности, почистить и нарезать кубиками.
- Яблоко нарезать небольшими кусочками. С апельсина снять цедру, филировать мякоть и нарезать кусочками. Капусту нашинковать.
- В салатнице смешать свеклу, яблоко, апельсин, цедру, капусту и орехи. Приправить по вкусу и перемешать. Добавить оливковое масло и еще раз хорошо перемешать. По желанию можно добавить 1 ст. л. меда.
Диетический «Цезарь» с креветками
Ингредиенты:
- 1 пучок салата романо
- ½ пучка салата радичио
- 30 г твердого сыра низкой жирности (20–25%)
- 20 креветок
- 2 поджаренные гренки из цельнозернового хлеба
- растительное масло
- соль, перец
Способ приготовления:
- Креветки отварить до готовности в подсоленной воде и очистить.
- Гренки нарезать кубиками. По желанию можно заменить их пшеничными или рисовыми хлебцами.
- Помидоры нарезать небольшими ломтиками. Листья салата порвать.
- В салатницу выложить зелень, помидоры, креветки и гренки. Посыпать тертым сыром. Заправить растительным маслом по вкусу.
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Салат со слабосоленым лососем и ягодами
Ингредиенты:
- 1 пучок микса салатных листьев
- 150–200 г слабосоленого лосося
- 250 г помидоров черри
- 2 огурца
- ½ стакана замороженной малины
- 10 креветок
- 2 ст. л. сока лимона
- 4 ст. л. оливкового масла
- 2 ч. л. соевого соуса
- соль, перец
Способ приготовления:
- Предварительно разморозить ягоды.
- Салатные листья порвать. Огурцы нарезать кружочками, помидоры разрезать на половинки. Лосось нарезать тонкими пластинами.
- Для соуса соединить оливковое масло с лимонным соком и соевым соусом. Хорошо перемешать.
- Подготовленные ингредиенты переложить в глубокую миску. Заправить, посолить, поперчить и перемешать.
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Витаминный салат с сыром дорблю
Ингредиенты:
- 300 г красного винограда
- 100 г кураги
- 150 г сыра дорблю
- 60 г орехов кешью
- 1 пучок шпината
- оливковое масло
- соль, перец
Способ приготовления:
- Орехи обжарить на сухой сковороде до золотистости.
- Шпинат разобрать на листья, виноградины разрезать пополам. Курагу и сыр нарезать соломкой.
- Выложить все ингредиенты в блюдо для подачи, посолить и поперчить. Сбрызнуть оливковым маслом и посыпать орехами.
Салат с тунцом и стручковой фасолью
Ингредиенты:
- 180 г тунца консервированного в масле
- 120 г зеленой стручковой фасоли
- ½ банки консервированной белой фасоли
- 30 г рукколы
- 15 оливок без косточек
- 10 помидоров черри
- 2 яйца, сваренных вкрутую
- 4 ст. л. оливкового масла
- 2 ч. л. винного уксуса
- соль, перец
Способ приготовления:
- У зеленой фасоли обрезать кончики, а сами стручки крупно порубить. Варить на пару в течение 5–7 минут. Откинуть на дуршлаг и дать стечь жидкости.
- Яйца нарезать дольками. Помидоры черри разрезать на половинки. Тунец вынуть из масла и разделить на кусочки.
- Для заправки смешать оливковое масло, винный уксус, соль и перец. Слегка взбить венчиком.
- Все компоненты для салата смешать в глубокой емкости и заправить.
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Салат с авокадо и курицей
Ингредиенты:
- 1 куриное филе
- 10 шампиньонов
- авокадо
- 1 пучок микса салатных листьев
- 10 помидоров черри
- кунжут
- бальзамический уксус
- соль, перец, специи
Способ приготовления:
- Куриное филе отварить, слегка остудить и нарезать полосками.
- Грибы поджарить на небольшом количестве оливкового масла до готовности. Остудить и разрезать на половинки.
- Авокадо очистить от кожуры и удалить косточку. Мякоть нарезать тонкими пластинами. Листья салата порвать.
- Все ингредиенты салата выложить на блюдо для подачи. Аккуратно перемешать, посолить и поперчить. Посыпать кунжутом и сбрызнуть бальзамическим уксусом по вкусу.
Освежающий салат с запеченной тыквой
Ингредиенты:
- 1 пучок микса салатных листьев
- 500 г тыквы
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. сока лимона
- соль, перец
Способ приготовления:
- Листья салата порвать.
- Мякоть тыквы крупно нарезать, обернуть в фольгу и отправить запекаться в духовку на 10 минут при 180°С.
- Оливковое масло соединить с соком лимона. Посолить и поперчить.
- В салатнице смешать все ингредиенты и заправить.
Салат с брокколи, курицей и гранатом
Ингредиенты:
- 1 головка капусты брокколи
- 1 куриное филе
- 1 пучок шпината
- 1 гранат
- 3 ст. л. белого винного уксуса
- соль, перец, приправы
Способ приготовления:
- Капусту брокколи разобрать на соцветия, отварить до готовности и произвольно нарезать.
- Куриное филе натереть специями по вкусу и запечь в духовке.
- Зерна граната очистить от кожуры. Шпинат разобрать на листья.
- Смешать подготовленные ингредиенты в салатнице. Посолить, поперчить и заправить винным уксусом.
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