Блюда из рыбы на Новый год: топ-10
Хозяйкам, которые планируют устроить настоящий пир в новогоднюю ночь, не обойтись в своем меню без рыбы. Ее можно не только пожарить или запечь, но и использовать в приготовлении более сложных блюд, а также красивых праздничных закусок. Какими кушаньями из рыбы удивить гостей на https://www.stb.ua/ru/novyj-god-2021/Новый год 2021? Своими рецептами поделились участники кулинарного шоу «МастерШеф».
Террин из копченого лосося
Ингредиенты:
- 650 г копченого лосося
- 150 г консервированного тунца
- 300 г сливочного сыра
- 2 ст. л. тертого хрена
- 120 мл сливок
- Цедра и сок 1 лимона
- 1 огурец
- ½ пучка укропа
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Для начинки в кухонном комбайне соединить 150 г лосося, 150 г тунца, сливочный сыр, хрен, рубленый укроп, цедру и сок одного лимона. Поперчить, посолить и взбить до однородности.
- Некрупно нарезать еще 150 г лосося. Огурец нарезать кубиками. Сливки взбить до мягких пиков, а затем вместе с нарезанным лососем и огурцом добавить к сырно-рыбной массе. Хорошо перемешать и убрать в холод на 20 мин.
- Оставшегося лосося нарезать тонкими слайсами и выложить на дно формы так, чтобы остались свисать свободные края.
- Начинку распределить по форме и плотно утрамбовать. Сверху накрыть полосками лосося. Отправить в холод на 12 ч. Застывший террин аккуратно достать из формы и украсить по вкусу.
Пангасиус в ореховой панировке
Ингредиенты:
- 400 г пангасиуса (или другой белой рыбы)
- 75 г хлебных крошек
- 45 г сливочного масла
- 100 г грецких орехов
- 1 желток
- По 2 веточки петрушки и укропа
- Цедра ½ апельсина
- Щепотка мускатного ореха
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Грецкие орехи и зелень мелко порубить. Добавить хлебные крошки, цедру апельсина и мускатный орех. Тщательно перемешать.
- В сковороде растопить сливочное масло и обжарить ореховую смесь в течение 7–10 мин до золотистости крошек. Снять с огня и остудить.
- Рыбу нарезать стейками. Натереть солью и перцем. Одну сторону смазать желтком и обильно присыпать орехово-хлебной массой. Переложить в форму, выстланную пергаментом, и отправить запекаться в духовку на 20 мин при 200 °С. Готового пангасиуса подавать с гарниром.
Маринованная сельдь с пряностями
Ингредиенты:
- 400 г сельди
- ½ луковицы
- 1 ч. л. прованских трав
- 5 звездочек бадьяна
- ½ ч. л. кориандра
- 1 ч. л. паприки
- 1 ч. л. соли
- 2 лавровых листа
- 60 г сахара
- 100 мл уксуса
Способ приготовления:
- В кастрюле смешать 200 мл воды, уксус, бадьян, кориандр, паприку, сахар и лавровые листы. Довести до кипения и снять с огня.
- Сельдь разделать на филе, нарезать кусочками, приправить прованскими травами и посолить. Лук почистить и нарезать полукольцами.
- В банку слоями выложить селедку и лук. Залить остывшим маринадом и убрать в холод на 7 ч.
Карп под сметанным соусом
Ингредиенты:
- 2 карпа
- ½ луковицы
- 2 ч. л. смеси специй
- 600–800 мл сметаны
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Карпов почистить от чешуи и удалить внутренности. Посолить и поперчить. Лук нарезать кольцами.
- Сметану смешать с любимыми специями.
- Переложить подготовленную рыбу в смазанную маслом форму. Выложить лук и обильно полить все сметаной. По желанию присыпать тертым сыром. Накрыть фольгой и отправить запекаться на 1 ч 20 мин при 180 °С.
Тако с наггетсами из хека
Ингредиенты:
- 4 пшеничные лепешки для тако
- 200 г филе хека (или другой белой рыбы)
- 45 г панировочных сухарей
- 1 яйцо
- ½ ст. муки
- 200 г краснокочанной капусты
- ¼ красной луковицы
- 1 авокадо
- 2 ст. л. рубленой петрушки
- 1 ст. л. оливкового масла
- 120 мл сметаны
- 60 мл майонеза
- Цедра и сок ½ лайма
- Соль, перец, специи
Способ приготовления:
- Яйцо взбить со щепоткой соли. Панировочные сухари смешать со специями по вкусу.
- Филе хека нарезать кусочками, обвалять в муке, окунуть в яйцо и обсыпать сухарями.
- Выложить рыбу на выстланный пергаментом противень и запекать 10–12 мин при 200 °С.
- Для соуса соединить сметану, майонез и цедру лайма. Перемешать.
- Капусту и лук нашинковать. Авокадо разрезать пополам и удалить косточку. Очистить мякоть от кожуры и тонко нарезать. Слегка сбрызнуть все соком лайма и оливковым маслом.
- Собрать тако. На лепешки выложить соус, рыбу, капусту с луком и авокадо. Посыпать петрушкой.
Карпаччо из семги
Ингредиенты:
- 150 г семги
- По ½ пучка рукколы и укропа
- ½ лимона
- 3 ст. л. оливкового масла
- 2 ч. л. бальзамического уксуса
- Каперсы
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Семгу нарезать тонкими слайсами.
- Для заправки смешать оливковое масло, бальзамический уксус и сок лимона. Посолить и поперчить по вкусу.
- Рыбу выложить в один слой и обильно полить заправкой. Выложить каперсы и зелень.
Дорада, запеченная с овощами
Ингредиенты:
- 1 дорада
- 5 картофелин
- 3 моркови
- 300 г стручковой фасоли
- 10 помидоров черри
- 1 головка чеснока
- 1 лимон
- 100 мл вина
- 5 ст. л. растительного масла
- Соль, перец, специи
Способ приготовления:
- Картофель и морковь нарезать ломтиками. Стручковую фасоль порубить. Головку чеснока очистить и разрезать пополам. Сбрызнуть все оливковым маслом и вместе с помидорами черри выложить в форму, выстланную пергаментом.
- Половину лимона нарезать кружочками, со второй – отжать сок. В рыбе сделать надрезы и добавить кружочки лимона. Переложить дораду на овощи в форме.
- Смешать соль, перец, вино, сок лимона и специи. Полить рыбу с овощами и отправить запекаться на 20 мин при 200 °С. Перед подачей посыпать зеленью по вкусу.
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Форель в медово-имбирном соусе
Ингредиенты:
- 1 филе форели
- 2 ст. л. меда
- 1 ст. л. тертого корня имбиря
- 1 ст. л. сушеных трав
- 1 ч. л. горчицы
- Сок и цедра ½ лимона
- ½ граната
- 30 г засахаренного имбиря
Способ приготовления:
- Смешать мед, тертый имбирь, сушеные травы, сок и цедру лимона.
- Получившимся соусом смазать филе форели. Переложить рыбу в фольгу, присыпать засахаренным имбирем и зернами граната. Запекать в духовке 20 мин при 180 °С.
Рулетики из сельди
Ингредиенты:
- 1 соленая сельдь
- 1 красный острый консервированный перец
- 150 г соленых огурцов
- 150 г плавленого сыра
- 6 веточек петрушки
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Сельдь филировать и слегка отбить. Огурцы и перец нарезать кубиками. Петрушку мелко порубить.
- Филе рыбы переложить на пищевую пленку и смазать плавленым сыром. Выложить слоями нарезанные огурцы, перец и петрушку.
- Аккуратно свернуть филе в рулет с помощью пищевой пленки. Убрать в холод на 3 ч. Перед подачей удалить пищевую пленку и нарезать рыбу порционными кусочками. При необходимости скрепить рулет шпажками.
Нежные рыбные котлетки
Ингредиенты:
- 2–3 филе белой рыбы (тилапия, окунь, горбуша)
- 250 г креветок
- 1 морковь
- 1 луковица
- 1 ст. л. манной крупы
- 2 ломтика белого хлеба
- 100 мл молока
- Растительное масло
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Хлеб замочить в молоке на 10 мин.
- Рыбу нарезать. Креветки залить кипятком и почистить. Измельчить морепродукты в блендере вместе с морковью и хлебом. Добавить манку, яйцо, соль и перец. Перемешать.
- Мокрыми руками сформовать котлеты и обжарить на растительном масле до золотистой корочки.
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