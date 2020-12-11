Хозяйкам, которые планируют устроить настоящий пир в новогоднюю ночь, не обойтись в своем меню без рыбы. Ее можно не только пожарить или запечь, но и использовать в приготовлении более сложных блюд, а также красивых праздничных закусок. Какими кушаньями из рыбы удивить гостей на https://www.stb.ua/ru/novyj-god-2021/Новый год 2021? Своими рецептами поделились участники кулинарного шоу «МастерШеф».

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Для начинки в кухонном комбайне соединить 150 г лосося, 150 г тунца, сливочный сыр, хрен, рубленый укроп, цедру и сок одного лимона. Поперчить, посолить и взбить до однородности.

Некрупно нарезать еще 150 г лосося. Огурец нарезать кубиками. Сливки взбить до мягких пиков, а затем вместе с нарезанным лососем и огурцом добавить к сырно-рыбной массе. Хорошо перемешать и убрать в холод на 20 мин.

Оставшегося лосося нарезать тонкими слайсами и выложить на дно формы так, чтобы остались свисать свободные края.