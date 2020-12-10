Гороскоп на 11 декабря 2020 года поможет определиться с правильным решением. Кому нужно проявить честность по отношению ко второй половинке, а кто может расслабиться и отдохнуть? Читайте гороскоп на 11 декабря 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Прекрасный день. Вы просто покорите противоположный пол своей харизмой. А там и до новых романтических отношений недалеко.

Телец

Есть большая вероятность того, что на вашем пороге появятся люди из прошлого. У вас будет шанс исправить свои ошибки. Не упустите его, иначе будете потом жалеть.

Близнецы

В пятницу звезды советуют ничего не планировать, так как вашим планам не суждено сбыться. Просто идите по течению и принимайте все, что вам подарит Судьба.

Рак

Поберегите свои финансы. Есть большая вероятность совершить необдуманную дорогую покупку. Лучше займитесь домашними делами.

Лев

Звезды по-прежнему относятся к вам с благосклонностью. Делитесь с окружающими удачей. Не исключено, что деловые предложения о тесном сотрудничестве посыплются со всех сторон.

Дева

Велика вероятность командировок. Однако соблюдайте осторожность и придерживайтесь социальной дистанции.

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Весы

Иногда вы можете накрутить себя и создать проблему из ничего. Не нужно так делать. Это раздражает вашу вторую половинку.

Скорпион

Абсолютно спокойный день, который не предвещает резких или переменчивых эмоций. Насладитесь тишиной и отдыхом.

Стрелец

Возможно, в пятницу вы поставите под сомнение старые связи и семейные отношения. Возникнет тяжелая ситуация выбора. Принимайте решение сердцем и не слушайте никого.

Козерог

Плохой, очень плохой день для смены деятельности. Звезды советуют не бросаться в крайности, а заниматься привычным делом.

Водолей

Пришло долгожданное время перемен. Вы очень много работали. Пора пожинать плоды своего труда.

Рыбы

В отношениях с любимым человеком главное быть честным. Рано или поздно все тайное становится явным. На обмане счастья не построить.

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