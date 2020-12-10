Куриное филе нарезать кубиками и полить маринадом. Накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 30 мин.

По истечению времени нанизать куриное мясо на деревянные шпажки. Обжарить на подсолнечном масле со всех сторон и отправить в духовку еще на 15 мин при 170 °

С. Подавать с питой и лимоном.