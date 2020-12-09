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Шоу и сериалы СТБ вошли в топ запросов в Google за последний год

09.12.2020

В украинском представительстве Google традиционно подвели итоги года и определили самые популярные запросы. Помимо коронавируса, в 2020 году украинцы активно интересовались шоу и сериалами телеканала СТБ. Подробности далее в материале. 

СТБ — единственный телеканал, у которого сразу четыре шоу вошли в топ запросов в Google за 2020 год. Так, романтические реалити «Холостячка» и «Холостяк»-10 заняли 1 и 2 позиции соответственно в рейтинге поиска ТВ-шоу. Психологическое семейное реалити «Супермама» расположилось на 5-м месте, а «Наречена для тата» — на 10-м. Интересно, что все четыре проекта производятся под руководством директора студии StarLightProduction Анны Калины.

В топ сериалов, которые чаще всего искали пользователи Украины в 2020 году, попали две картины телеканала СТБ. Так, на 2-м месте расположилась адаптация известной повести Ивана Нечуй-Левицкого — сериал «Спіймати Кайдаша», а на 8-м — многосерийный блокбастер Оксаны Байрак «Ничто не случается дважды».

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