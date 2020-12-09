Гороскоп на 10 декабря 2020 года
Гороскоп на 10 декабря 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Что предстоит каждому знаку зодиака? Кому нужно стать более ответственным, а кто может получить неожиданное предложение? Читайте гороскоп на 10 декабря от экстрасенсов СТБ.
Овен
Вы слишком самокритичны. Из-за неуверенности в себе не можете добиться положительных перемен в жизни. Будьте смелее.
Телец
Прекрасный день для перемен в жизни. Есть вероятность получить новое интересное предложение по работе. Не упустите свой шанс.
Близнецы
В четверг все вокруг будут восхищаться вашим чувством юмора. И не мудрено, ведь вы — душа компании. Только не перегибайте палку. Иногда вас заносит.
Рак
В попытке успеть все можно напрочь выбиться из сил. Позаботьтесь о своем комфорте. Лучше взять паузу и отдохнуть.
Лев
Благодаря упорству и фантазии вы можете добиться колоссальных успехов на профессиональном поприще. Так держать. И никогда не сдавайтесь!
Дева
Спокойный день. Вас ждет монотонная работа. И нужно уметь ее выполнять. А у вас иногда с этим проблемы. Тренируйтесь.
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Весы
С самого утра у вас появится желание свернуть горы. В первой половине дня вы сможете многое. Даже самые сложные задачи покажутся вам пустяковыми.
Скорпион
Вы давно не устраивали романтический вечер со своей второй половинкой. А это очень полезно. Так восполните пробел.
Стрелец
Из-за своей лени вы многое упускаете. Стоит быть более ответственным. Под лежачий камень вода не течет.
Козерог
Прекрасный день, чтобы заняться уборкой или небольшим косметическим ремонтом.
Водолей
Вы — душа компании. Постарайтесь использовать свои связи для продвижения по карьерной лестнице. Только не перегибайте палку.
Рыбы
Ближе к обеду вам могут сделать необычное предложение. Хорошенько подумайте и, если вы того хотите, соглашайтесь.