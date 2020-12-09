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Гороскоп на 10 декабря 2020 года

09.12.2020

Гороскоп на 10 декабря 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Что предстоит каждому знаку зодиака? Кому нужно стать более ответственным, а кто может получить неожиданное предложение? Читайте гороскоп на 10 декабря от экстрасенсов СТБ.

гороскоп 2020

Овен 

Вы слишком самокритичны. Из-за неуверенности в себе не можете добиться положительных перемен в жизни. Будьте смелее. 

Телец 

Прекрасный день для перемен в жизни. Есть вероятность получить новое интересное предложение по работе. Не упустите свой шанс. 

Близнецы 

В четверг все вокруг будут восхищаться вашим чувством юмора. И не мудрено, ведь вы — душа компании. Только не перегибайте палку. Иногда вас заносит. 

Рак

В попытке успеть все можно напрочь выбиться из сил. Позаботьтесь о своем комфорте. Лучше взять паузу и отдохнуть. 

Лев

Благодаря упорству и фантазии вы можете добиться колоссальных успехов на профессиональном поприще. Так держать. И никогда не сдавайтесь! 

Дева 

Спокойный день. Вас ждет монотонная работа. И нужно уметь ее выполнять. А у вас иногда с этим проблемы. Тренируйтесь. 

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Весы 

С самого утра у вас появится желание свернуть горы. В первой половине дня вы сможете многое. Даже самые сложные задачи покажутся вам пустяковыми. 

Скорпион 

Вы давно не устраивали романтический вечер со своей второй половинкой. А это очень полезно. Так восполните пробел. 

Стрелец 

Из-за своей лени вы многое упускаете. Стоит быть более ответственным. Под лежачий камень вода не течет. 

Козерог 

Прекрасный день, чтобы заняться уборкой или небольшим косметическим  ремонтом. 

Водолей 

Вы — душа компании. Постарайтесь использовать свои связи для продвижения по карьерной лестнице. Только не перегибайте палку. 

Рыбы 

Ближе к обеду вам могут сделать необычное предложение. Хорошенько подумайте и, если вы того хотите, соглашайтесь. 

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