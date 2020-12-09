Гороскоп на 10 декабря 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Что предстоит каждому знаку зодиака? Кому нужно стать более ответственным, а кто может получить неожиданное предложение? Читайте гороскоп на 10 декабря от экстрасенсов СТБ.

Овен

Вы слишком самокритичны. Из-за неуверенности в себе не можете добиться положительных перемен в жизни. Будьте смелее.

Телец

Прекрасный день для перемен в жизни. Есть вероятность получить новое интересное предложение по работе. Не упустите свой шанс.

Близнецы

В четверг все вокруг будут восхищаться вашим чувством юмора. И не мудрено, ведь вы — душа компании. Только не перегибайте палку. Иногда вас заносит.

Рак

В попытке успеть все можно напрочь выбиться из сил. Позаботьтесь о своем комфорте. Лучше взять паузу и отдохнуть.

Лев

Благодаря упорству и фантазии вы можете добиться колоссальных успехов на профессиональном поприще. Так держать. И никогда не сдавайтесь!

Дева

Спокойный день. Вас ждет монотонная работа. И нужно уметь ее выполнять. А у вас иногда с этим проблемы. Тренируйтесь.

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Весы

С самого утра у вас появится желание свернуть горы. В первой половине дня вы сможете многое. Даже самые сложные задачи покажутся вам пустяковыми.

Скорпион

Вы давно не устраивали романтический вечер со своей второй половинкой. А это очень полезно. Так восполните пробел.

Стрелец

Из-за своей лени вы многое упускаете. Стоит быть более ответственным. Под лежачий камень вода не течет.

Козерог

Прекрасный день, чтобы заняться уборкой или небольшим косметическим ремонтом.

Водолей

Вы — душа компании. Постарайтесь использовать свои связи для продвижения по карьерной лестнице. Только не перегибайте палку.

Рыбы

Ближе к обеду вам могут сделать необычное предложение. Хорошенько подумайте и, если вы того хотите, соглашайтесь.

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