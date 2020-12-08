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Меню на Новый год 2021 – что приготовить дома: рецепты от участников «МастерШеф»

08.12.2020

Каждая хозяйка с приближением 31 декабря сталкивается со сложным заданием – выбором меню на Новый год. Что приготовить и как разнообразить праздничный стол? Участники проекта «МастерШеф»  поделились интересными вариантами меню на Новый год 2021, которые легко можно приготовить дома. Читайте идеи и рецепты для новогоднего меню в материале.

новогоднее меню

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Бутерброды с тунцом и брынзой

Slices of baguette with fresh tuna

Ингредиенты:

  • цельнозерновой багет – 1 шт.
  • консервированный тунец – 1 банка
  • брынза – 100 г
  • зеленый лук или зелень по вкусу

Приготовление:

  1. Багет нарезать, выложить на противень и отправить запекаться в духовку на 5 минут при 180 °С.
  2. С тунца слить жидкость. Брынзу покрошить. Лук или зелень мелко нарезать.
  3. Выложить на ломтики багета брынзу, затем тунец. Присыпать зеленью.

Бутерброды со свеклой и козьим сыром

Appetizer with roasted beet and goat cheese

Ингредиенты:

  • буханки ржаной хлеб – ½ шт.
  • отварная или маринованная свекла – 300 г
  • козий сыр – 400 г
  • веточки петрушка – 3 шт.
  • горчица – 3 ст. л.

Приготовление:

  1. Хлеб нарезать ломтиками и намазать половиной козьего сыра. Сверху выложить по 1 ч. л. горчицы.
  2. Свеклу нарезать небольшими кубиками. Петрушку мелко порубить.
  3. Выложить на бутерброды свеклу и зелень.  Посыпать оставшимся козьим сыром.

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Салат с жаренным на гриле сыром халуми и апельсином

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Ингредиенты:

  • сыр халуми – 225 г
  • апельсин – 2 шт.
  • лук – ½ шт.
  • руккола – 1 пучок
  • укроп – 34 веточки
  • гранат – ½ шт.
  • помидоры черри – 1214 шт.
  • оливковое масло
  • соль, перец

Ингредиенты для соуса:

  • бальзамический уксус – 1 ст. л.
  • сока лимон – 1 ст. л.
  • оливковое масло – 75 мл

Приготовление:

  1. Сыр нарезать тонкими ломтиками и смазать оливковым маслом. Обжарить на сковороде-гриль по 23 мин. с каждой стороны.
  2. Апельсины филировать и нарезать небольшими дольками. Помидоры черри разрезать на половинки. Гранат почистить и отделить зерна. Зелень порвать. Лук очистить и нарезать полукольцами.
  3. Для соуса соединить оливковое масло с бальзамическим уксусом и лимонным соком. Смешать все ингредиенты для салата и заправить.

Салат с ростбифом и томатами черри

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Ингредиенты:

  • говяжья вырезка – 500 г
  • помидоры черри – 150 г
  • грецке орехи – 50 г
  • сливочное масло – 2 ч. л.
  • сахар – ½ ч. л.
  • сушеный базилик – 1 ч. л.
  • микс салатных листьев  
  • кунжут
  • оливковое масло
  • соль, перец

Ингредиенты для заправки:

  • яблочный сок – 75 мл
  • оливковое масло – 50 мл
  • вустерский соус – 25 мл
  • мед – 1 ч. л.
  • дижонская горчица – 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Мясо обжарить на оливковом масле со всех сторон, натереть специями по вкусу и отправить запекаться в духовку на 15 мин при 180 °С. Приготовленный ростбиф тонко нарезать.
  2. В сковороде растопить сливочное масло и выложить помидоры черри. Добавить базилик и сахар. Подержать на огне около 40 сек.
  3. Для соуса смешать все ингредиенты и слегка взбить вилкой. Листья салата порвать. Грецкие орехи порубить.
  4. В салатнике смешать ростбиф, помидоры, грецкие орехи, листья салата и заправить получившимся соусом. Перед подачей посыпать кунжутом.

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Медальоны в беконе

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Ингредиенты:

  • свиная вырезка – 500 г
  • бекон – 100 г
  • растительное масло
  • соль, перец

Способ приготовления:

  1. Свиную вырезку обернуть беконом и нарезать острым ножом на медальоны толщиной 2–3 см.
  2. Сковороду смазать маслом и обжарить нарезанную вырезку в беконе с обеих сторон по 1,5 мин. Подавать со свежими или отварными овощами.

Рулет из куриной грудки с сыром и шпинатом

что приготовить из курицы на новый год - фото

Ингредиенты:

  • куриная грудка – 250 г
  • вяленые томаты – 5 шт.
  • шпинат – 1/2 пучка
  • мягкий творожный сыр – 100 г
  • растительное масло – 1 ч. л.
  • соль, перец

Приготовление:

  1. Шпинат ошпарить кипятком и крупно нарезать. Вяленые томаты порубить.
  2. Куриную грудку слегка отбить и приправить по вкусу.
  3. Выложить творожный сыр, томаты и шпинат на куриную грудку. Свернуть рулет и обмотать кулинарной нитью. Обжаривать на растительном масле 3–5 мин до появления золотистой корочки. Переложить в форму для запекания и отправить в духовку на 10–15 мин при 180 °С.

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Свинина в азиатском стиле

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Ингредиенты:

  • свинина – 300 г
  • шнитт-лук – 5–6 перьев
  • лук – ½ шт.
  • чили – 2 перец
  • чеснок – 2 зубчика
  • тертый имбирь – 1 ст. л.
  • соль, перец

Ингредиенты для маринада:

  • сахар – 1 ч. л.
  • кукурузный крахмал – 1 ч. л.
  • соевый соус – 1 ст. л.
  • кунжутное масло – 1 ст. л.
  • рисовое вино – 1 ст. л.

Приготовление:

  1. Свинину нарезать кусочками. Репчатый лук и шнитт-лук мелко порубить. Перец нарезать тонкими кружочками. Чеснок раздавить прессом.
  2. Соединить все ингредиенты для маринада и хорошо перемешать. Замариновать свинину и оставить на 20 мин.
  3. В сковороде нагреть масло и обжарить мясо до приобретения серого цвета. Добавить перец чили и обжаривать на среднем огне до мягкости. Затем добавить имбирь, лук и чеснок. Посолить, поперчить и, помешивая, держать на огне еще 3–4 мин.

Куриный пирог

chicken pie sliced closeup on the table. horizontal top view

Ингредиенты:

  • вареное куриное филе – 400 г
  • мука – 50 г
  • молоко – 150 мл
  • яйца – 2 шт.
  • твердый сыр – 50 г
  • разрыхлитель – ½ ч. л.
  • соль, перец

Приготовление:

  1. Куриное филе мелко нарезать.
  2. Яйца взбить с молоком и посолить. Добавить муку, разрыхлитель, перец и приправы по вкусу.
  3. Часть теста выложить на дно формы, добавить курицу с тертым сыром и накрыть второй частью. Выпекать около 40 мин при 200 °С.

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Имбирно-медовое печенье

Christmas cookies

Ингредиенты:

  • мука – 200 г
  • сахар – 100 г
  • сода – ½ ч. л.
  • молотый имбирь – 1 ч. л.
  • молотая корица – 1 ч. л.
  • яйца – 1 шт.
  • сливочное масло – 100 г
  • молоко – 30 мл

Приготовление:

  1. Подтаявшее сливочное масло взбить с сахаром. Добавить молоко, яичный желток и перемешать.
  2. Порциями ввести муку. Добавить соду, имбирь и корицу. Замесить тесто и убрать в холод на 20 мин.
  3. Рабочую поверхность присыпать мукой и раскатать тесто в тонкий пласт. Формочками вырезать печенье. Выложить на противень и выпекать 8–10 мин при 180 °С. Остывшее печенье по желанию украсить глазурью.

Брауни с лимоном и лаймом

десерты на новый год

Ингредиенты:

  • темный шоколад – 150 г
  • масло – 150 г
  • сахар – 180 г
  • яйца – 3 шт.
  • мука – 120 г
  • горькое какао – 1 ст. л.
  • цедра и сок маленького лимона – 1 шт.
  • цедра и сок лайма – 1 шт.
  • разрыхлитель – 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Смешать сахар, цедру лимона и лайма. Влить сок, вбить яйца и еще раз перемешать.
  2. Шоколад с маслом растопить на водяной бане. Добавить к яичной смеси.
  3. Всыпать муку, какао и разрыхлитель. Перемешать и выложить в смазанную маслом форму. Выпекать 25–30 мин при 180 °С. Готовый пирог нарезать треугольниками и украсить любым кремом.

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