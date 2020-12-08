Лучшие новогодние фильмы: топ-10 для настроения

Добрые фильмы про Новый год — неотъемлемая составляющая праздника, ведь они всегда создают правильное настроение. Ассортимент такого кино настолько велик, что сложно выбрать что-то действительно стоящее. Мы позаботились об этом и собрали в нашем материале лучшие новогодние фильмы, которые подойдут для просмотра всей семьей.

Теперь я буду любить тебя

Мишель — известный ресторатор, успешный бизнесмен и привлекательный мужчина. Казалось, что удача ему сопутствует всегда. Как вдруг на Новый год его жизнь полностью меняется: жена уходит к другому… Именно с этого момента начинается новая романтическая история. Случайное знакомство с девушкой заставляет Мишеля задуматься: это судьба или чей-то коварный план? Истории этих двух переплетаются, судьба продолжает преподносить им новые сюрпризы, а любовь играет с ними по своим правилам…

Интуиция

Джонатан Трейгер во время предновогодней суеты случайно знакомится с Сарой Томас. Молодые люди вдвоем купили одну и ту же пару перчаток. Встретившись посреди нью-йоркской толпы, они вдруг понимают, что их непреодолимо тянет друг к другу. Джонатан и Сара проводят превосходный вечер вместе, хотя у каждого из них уже есть пара. И когда наступило время прощаться, Джонатан предлагает Саре обменяться телефонами, однако девушка не соглашается. И тогда они решают испытать судьбу: она пишет свой номер телефона в книге, а он – на банкноте. Книгу сдают букинисту, а купюру разменивают. Молодые люди уверены: если им суждено быть вместе, то они обязательно встретятся вновь…

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Старый Новый год

Жизни нескольких жителей огромного мегаполиса Нью-Йорка удивительным образом переплетаются как раз перед Новым годом. Самые яркие из этих персонажей: смертельно больной пожилой человек; секретарша, которая решает осуществить данные себе неоднократно обещания; продюсер одного из самых известных развлекательных шоу и человек, для которого Новый год просто ненавистен.

Мой друг Дед Мороз

Главный герой в костюме Деда Мороза проникает в дома и выносит оттуда все, что только может. Но однажды он встретил маленького Антуана, который принял его за настоящего Деда Мороза. Мальчик мечтает о том, чтобы покататься на санях с оленями и встретить своего отца. Антуан не отпускает вора, пока тот не исполнит его желания, поэтому мужчине пришлось взять малыша с собой. И тут оказалось, что у Антуана просто талант взламывать замки… Каждый из них запомнит этот необычный день навсегда!

Чудо на 34 улице

Маленькие дети всегда верят в чудо и ждут волшебства, поэтому главный праздник для них — это Новый год. Но 6-летняя Сюзан больше не верит в Санта-Клауса, ведь мама рассказала ей правду. Все же девочка составляет список желаемых подарков от Санты. Сюзан живет без отца, поэтому главное ее желание — это папа в доме и маленький братик. В новогоднюю ночь все возможно, даже чудеса, и Сюзан скоро это поймет.

Санта-Клаус 2

Восемь лет назад Скотт Кэлвин согласился стать Санта-Клаусом: он полюбил эту профессию и полностью ей отдавался. Однажды в канун Нового года Скотт узнает, что ему нужно найти миссис Клаус и жениться как можно быстрее. К тому же проблем добавил его сын Чарли, задира и хулиган. Для решения этих задач Скотт отправляется в свой родной город, оставив на северном полюсе своего двойника. Но эта идея может привести к очень неожиданным последствиям…

Здравствуй, папа, Новый год

Дасти Мэйсон расстался со своей женой Линдой и теперь живет далеко от детей. Через время Линда выходит замуж за Брэда, который вместе с ней счастливо воспитывает детей. Но вскоре после их свадьбы Дасти понял, что не может жить без семьи, и теперь он хочет все вернуть. Безусловно, Брэд не рад появлению бывшего мужа своей жены, красавца и настоящего мужчины. И с этого момента между ними начинается настоящая борьба за внимание детей, что приводит к очень смешным ситуациям…

Привет от Майка!

После нескольких месяцев в больнице Майку становится лучше, и врачи готовят его к выписке. Но мама не собирается забирать мальчика домой, поэтому доктора принимают решение отдать его во временную семью. Но Майк мечтает только о том, чтобы вернуться в свою семью. Вместе с новым другом и соседом по палате, инвалидом Винсентом, мальчик придумывает отличный план по осуществлению его мечты. Получится ли у Майка вернуться домой, к семье, которая отвернулась от него?

Вишенка на новогоднем торте

Ни один из многочисленных романов Аманды не закончился свадьбой, поэтому женщина винит мужчин в развале всех отношений. А ее лучшая подруга, наоборот, обвиняет саму Аманду, называя ее поведение в отношениях невыносимым. Аманда записывается к психотерапевту, чтобы во всем разобраться. Доктор приходит к выводу, что она сама панически боится брака. Через некоторое время женщина встречает молодого человека, с которым с самого начала отношения сложились иначе. Может, именно он и поведет Аманду под венец?

Новогодний отрыв

В канун Нового года последний поезд из Барселоны в Мадрид ломается посреди пустыни. Ни электричества, ни связи нет, по прогнозу погоды — сильное штормовое предупреждение, а проводник совершенно ничем не может помочь в данной ситуации. Пассажиры нервничают и подозревают друг друга в коварных поступках. Один человек неожиданно умирает, другая женщина вот-вот родит, а третья оказалась частным детективом. Тем временем за окном начинается ужасная метель и помощи ждать бесполезно…

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