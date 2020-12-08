Гороскоп на 9 декабря 2020 года поможет определиться с правильным решением. Кому нужно обратить внимание на свое питание, а кто должен поработать со своей агрессией? Читайте гороскоп на 9 декабря 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Если у вас возникнут некоторые трудности на работе, не стоит огорчаться. Со всеми такое бывает. Вам просто нужен отдых. Или прогулка по парку. Даже в такое морозное время.

Телец

У вас может возникнуть дикое желание изменить свою жизнь на 180 градусов. Не спешите. Утро вечера мудренее. Прежде подумайте хорошо, а потом действуйте.

Близнецы

Обратите особое внимание на свое питание. Вы употребляете слишком много вредной пищи. Стоит задуматься о правильном питании или о небольшой чистке организма.

Рак

Вы слишком долго держали в себе негативные эмоции. Сегодня главное не выплеснуть их на близких людей. Если почувствуете, что нет сил, лучше сходите на пробежку или побоксируйте.

Лев

Чтобы успокоить разбушевавшиеся эмоции, займитесь монотонной работой. Уборка в доме, вышивка, рисование или оригами помогут отвлечься и успокоиться.

Дева

Вы немного устали. Чтобы отдохнуть, постарайтесь взять отгул. Если такой возможности нет, поработайте дома.

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Весы

Вы слишком зависите от мнения окружающих. Какая разница, что говорит о вас тетя Клава из соседнего подъезда? Забудьте! И смело идите к цели.

Скорпион

Сложный день. Могут возникнуть конфликты и ссоры как на работе, так и дома. Постарайтесь сдерживать свои эмоции и не хамить окружающим.

Стрелец

У вас очень много планов. Однако, если вам не удастся их воплотить в реальность, не расстраивайтесь. Возможно, оно и к лучшему. Просто вы пока так не считаете.

Козерог

В среду все вокруг будут нуждаться в вашей помощи. Не отказывайте людям. Но и не разрешайте садиться себе на голову.

Водолей

Велика вероятность стать жертвой мошенников. Звезды советуют быть очень осторожными и не вступать в разговоры с незнакомыми людьми.

Рыбы

Вас ждет большой и неожиданный сюрприз от любимого человека. Одиноких же представителей знака ждет приятное знакомство.

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