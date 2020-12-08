Полноценный сытный завтрак способен задать хороший ритм работы вашему организму на целый день! Но что приготовить на завтрак? Полезный и питательный творог подойдет как нельзя лучше для первого приема пищи: он хорошо усваивается организмом и при этом богат белками, кальцием и витаминами. А блюда из творога получаются вкусные и разнообразные: сырники, запеканки, оладьи, кексы и вареники. Подробные рецепты творожных блюд для завтрака от суперфиналиста «МастерШеф. Профессионалы» Юры Негрича читайте в нашем материале.

Творожная запеканка с ягодным соусом

Ингредиенты:

творог — 500 г

яйца — 2 шт.

сахар — 3 ст. л.

манка — 2 ст. л.

ванилин — по вкусу

изюм — по вкусу

Ингредиенты для ягодного соуса:

ягоды — 250 г

сахар — 2 ст. л.

лимонный сок — несколько капель

Приготовление:

Взбейте яйца, добавьте сахар и постепенно введите творог, а после — манку. Добавьте изюм и ванилин. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Форму для запекания смажьте сливочным маслом и присыпьте панировочными сухарями. Выложите туда творожную смесь и разровняйте. Сверху сбрызните запеканку растопленным сливочным маслом и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекайте запеканку в течение 25—30 минут. Приготовьте соус: ягоды промойте, измельчите в блендере. Поставьте на огонь, добавьте сахар, лимонный сок и проварите до растворения сахара. Подавайте запеканку, политую сверху остывшим ягодным соусом.

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Оладьи из творога

Ингредиенты:

творог — 150 г

яйцо — 1 шт.

мука — 50 г

кефир — 300 мл

сода — 1/3 ч. л.

сахар — 1 ст. л.

ванилин — по вкусу

Приготовление:

Яйцо взбейте с сахаром. Добавьте творог, кефир, соду и тщательно перемешайте. Всыпьте муку и замесите тесто, по консистенции напоминающее густую сметану. Выкладывайте тесто на заранее разогретую сковороду с помощью столовой ложки и обжаривайте с двух сторон до румяной корочки. Подавайте оладьи со сметаной или топпингом.

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Творожные оладьи со шпинатом

Ингредиенты:

шпинат — 250 г

творог — 250 г

яйца — 2 шт.

пшеничная мука — 2 ст. л.

кукурузная мука — 2 ст. л.

растительное масло — 2 ст. л.

Приготовление:

Шпинат прогрейте на сковороде до мягкости. Дайте ему остыть. Взбейте яйца, перемешайте с остывшим шпинатом. Затем добавьте предварительно просеянную пшеничную и кукурузную муку, творог, соль и оставьте на 15 минут. На разогретую сковороду выкладывайте тесто с помощью столовой ложки и жарьте по 2 минуты с каждой стороны. Подавайте оладьи со сметаной.

Ленивые вареники с ягодами и моцареллой

Ингредиенты:

творог — 300 г

яйцо — 1 шт.

мука — 2/3 стакана

сахар — 2 ст. л.

сливочное масло — 50 г

сушеный розмарин — 1/3 ч. л.

ягоды замороженные — 250 г

моцарелла — 50 г

Приготовление:

Творог протрите через сито или измельчите в блендере. Добавьте яйцо, 25 г растопленного сливочного масла, 1 ст. л. сахара, розмарин и муку. Замесите мягкое тесто. Доску присыпьте мукой, раскатайте на ней тонкие колбаски из теста и нарежьте их на кусочки длиной 1 – 2 см. Обваляйте кусочки в муке. Отварите ленивые вареники в подсоленной кипящей воде в течении нескольких минут. Приготовьте соус: измельчите ягоды с 1 ст. л. сахара в блендере. Выложите ленивые вареники в форму для запекания и полейте ягодным соусом. Сверху выложите оставшееся сливочное масло и посыпьте тертой моцареллой. Поставьте форму в разогретую духовку на несколько минут.

Творожные кексы

Ингредиенты:

творог — 150 г

яйца — 3 шт.

сливочное масло — 150 г

сахар — 1 стакан

мука — 1 стакан

разрыхлитель — 1 ч. л.

Приготовление:

Яйца взбейте с сахаром. Добавьте растопленное сливочное масло и творог, тщательно перемешайте. Всыпьте просеянную муку, соединенную с разрыхлителем, и замесите тесто по консистенции, как густая сметана. Смажьте формы для кексов сливочным маслом и наполните их на 2/3 тестом. Выпекайте кексы 30 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

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