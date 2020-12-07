«Слід»: главные персонажи сериала

Этой осенью на телеканале СТБ состоялась грандиозная премьера детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следовательного Агентства расследуют самые резонансные преступления. А если вы пропустили несколько серий, предлагаем ознакомиться с главными героями сериала, чтобы всегда быть в курсе, кто бережет покой и порядок в нашей стране.

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ОСА — Особое Следственное Агентство

Специально созданная структура в составе главного управления полиции, подчинена напрямую генералу, заместителю министра МВД. Организация занимается расследованием резонансных, особо сложных преступлений. Имеет самое современное оборудование и лучшие в стране экспертно-криминалистическую и судебно-медицинскую лаборатории. В ОСА работают высокопрофессиональные оперативники и эксперты, у которых не остается нераскрытых преступлений.

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Ольга Косач — председатель ОСА, полковник полиции.

Специалист высокого уровня, доктор медицинских и юридических наук. До службы в ОСА преподавала криминалистику в Академии МВД и криминальную психологию в национальном университете. Серьезная, уверенная в себе. Честная и порядочная, не идет на компромиссы с совестью, даже если давит руководство.

Виктор Шаблий — заместитель председателя ОСА, подполковник полиции, старший оперуполномоченный.

Виктор из семьи военных, вырос по гарнизонам, много переезжал, все это наложило отпечаток на характер и мировоззрение. Резкий, волевой, бывает грубым и агрессивным. Единственный работник, которого назначило в отдел руководство МВД без согласования с Косач. Преданный своему делу, честный и неподкупный.

Тарас Римар — майор спецназа, старший оперуполномоченный, следователь-оперативник.

Брутальный, уверенный в себе, физически развитый. В экстремальных ситуациях действует мгновенно и эффективно, но несмотря на это старается всегда быть рассудительным, просчитывая возможные риски. Имеет высокие способности к перевоплощению, может выдать себя за кого угодно: от руфера до профессора физики. Умеет вызывать у людей доверие, быть «своим» в любой компании.

Ярослав Гайворон — майор спецназа, старший оперуполномоченный, следователь-оперативник.

Интеллигентный, образованный, начитанный. Родился в Бердянске в семье учителей, пошел учиться в Академию МВД после службы в армии. Спокойный, уверенный. Имеет вид добродушного парня, вызывает доверие у собеседника. Однако при необходимости может быть достаточно жестким с преступниками.

Екатерина Червона — капитан полиции, специалист по оружию, баллистике и трасологии, старший оперуполномоченный, следователь-оперативник.

Родилась в Киевской области в многодетной семье. В детстве играла в мальчишеские игры, ведь родители часто оставляли старших сыновей нянчиться с сестрой — оттуда и выбор «мужской» профессии. Веселая, спортивная, уверенная в себе девушка. Всегда и во всем видит вызов и соревнования. Обожает загадки и тайны, особенно, если они касаются оружия.

Мария Небесная — судмедэксперт, патологоанатом.

Спокойная, милая, с трогательной улыбкой. В то же время — лучший специалист в стране и заядлый трудоголик. Постоянно совершенствует свои навыки. Обожает свою работу. В свободное время помогает коллегам. Ежедневно сталкивается со смертью, сочувствует семьям погибших. Как мама маленького сына, тяжело переживает смерть детей.

Станислав Шугаев ― хакер, биолог и химик, руководитель аналитического отдела.

Шумный, энергичный, веселый и дружный. Несколько рассеянный и неопрятный, за что часто получает замечания от Косач. Очень талантливый, но по-детски нетерпелив. Хватается одновременно за несколько дел. Но всегда все делает вовремя, даже если приходится для этого не спать несколько суток. Любит профессиональные вызовы.

Альбина Панчук — биолог, эксперт-криминалист.

Родилась в Конотопе. Единственная «белая ворона» в семье, из-за чего мать постоянно ее жалеет, не понимает ее работу, не воспринимает, что у дочери до сих пор нет мужа и детей. По образованию — биолог. Еще студенткой начала работать в школе — была фанатично предана своей профессии. 6 лет назад переехала в Киев в поисках «птицы счастья». В ОСА попала случайно, но хорошо себя зарекомендовала.

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