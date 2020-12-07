Приближается один из самых любимых праздников ‒ Новый год. Конечно же, каждый хочет создать праздничную атмосферу. А для этого можно украсить не только дом, но и класс. Так новогоднее настроение будет сопровождать вас не только дома, но и в школе. Как можно украсить класс к новому году? Читайте в нашем материале подборку лучших идей декора к празднику.

Новогодние гирлянды

Конечно же, что, как не новогодние гирлянды может поднять настроение и подарить ощущение праздника? Вариантов тут может быть много: от обычных склеенных колец, до сложных композиций. В таком деле главное проявить фантазию, а у детей, как известно, она очень богатая.

Рисунки на новогоднюю тематику

Еще один простой способ прибавить себе праздничного настроения ‒ это сделать новогодние рисунки. Ими можно украсить часть классной доски, или сделать небольшую выставку на одном из стендов.

Снежинки

Новый год нельзя представить без снега и снежинок. Ими лучше всего украсить потолок в классе. Тут уж будет где разгуляться детской фантазии. К тому же, сейчас в интернете можно найти очень много выкроек ‒ чтобы каждая из снежик имела свою уникальную форму.

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Рисунки на окнах

Рисунки на окнах ‒ отличный способ проявить все свои способности. Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик или новогодняя елка ‒ такие картинки не только подарят праздник, но и здорово поднимут настроение даже самому угрюмому ученику.

Новогодний камин

Да, при большом желании можно обустроить в классе декоративный камин. Тут пригодится много картона, цветной бумаги и немного фантазии. Кстати, рядом с камином можно поставить декоративную елку. Эффект будет потрясающий!

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