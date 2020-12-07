Часто бывает так, что старшие дети ревнуют родителей к младшим братьям или сестричкам. Ситуация очень неприятная, ведь может повлечь за собой ссоры и скандалы. Именно так и случилось с героиней одного из выпусков психологического реалити «Супермама» Старшая дочь гламурной мамы Алены сильно ревновала маму к своему младшему брату. Как правильно вести себя в подобных ситуациях? Об этом рассказал эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

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Алена Лоран во время разговора с ведущим проекта Дмитрием Карпачевым призналась, что ее старшая дочь Габриэлла ревнует ее к младшему брату. Женщина признает, что ее сыну не хватает внимания, ведь Габи практически не дает возможности ей побыть с сыном, сразу же закатывает истерики.

Дмитрий Карпачев обратил внимание Алены на то, что ее старшая дочь только начинает учиться взаимодействовать с другими людьми. В моменты, когда ей хочется провести время с мамой, та не всегда может найти свободную минуту для дочери, ведь должна позаботиться и о малыше. Эксперт по вопросам детской возрастной психологии посоветовал Алене научить свою дочь уважать желания других людей, которые не всегда могут идти на контакт. А еще обратил внимание на то, что детей нужно готовить к появлению второго ребенка в семье.

«Не нужно требовать от старшего ребенка сиюминутно полюбить младшего братика или сестричку. К появлению второго ребенка детей нужно готовить заранее. Следует объяснить, что скоро в семье появится еще один малыш, что он — не заменитель старшего. А когда родится ребенок, вернуться из больницы с подарком. Дескать, смотри, что тебе приготовил младший братик или сестричка».

Больше советов по воспитанию детей вы узнаете в психологическом реалити «Супермама».

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