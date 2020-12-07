Гороскоп на декабрь 2020 года расскажет, чего ждать каждому из знаков зодиака. У кого возможны кардинальные перемены в жизни в лучшую сторону, а кто должен подогнать все хвосты, чтобы избежать неприятностей? Что приготовили звезды каждому знаку зодиака в последнем месяце года? Читайте гороскоп на декабрь 2020 года и найдите ответы на все вопросы.

Овны

Декабрь — очень продуктивный месяц. Вам стоит хорошенько подумать о том, чего же вы хотите. Только не бросайтесь в крайности. К любому делу нужно подходить со всей серьезностью. Не стоит рисковать. Это касается и личных отношений. Как бы вам ни хотелось окунуться в страсть, все же прислушивайтесь к разуму.

Тельцы

Тельцам стоит обратить особое внимание на работу. Подгоните все хвосты, чтобы в новый год войти с легкостью. Не стоит откладывать все в долгий ящик, иначе дел накопится так много, что потом не разберетесь. В отношениях с любимым человеком все стабильно. Тем же, кто без пары, стоит ждать приятного знакомства, которое может перерасти во что-то большее.

Близнецы

Близнецам стоит начать готовиться к новогодним праздникам заблаговременно. У вас очень много друзей. Постарайтесь каждому уделить внимание. Но не забывайте о себе. Душевное равновесие — залог вашего здоровья. Также звезды советуют не тратить деньги на пустяки.

Раки

В декабре Ракам нужно завершить все крупные проекты. Вы очень долго тянете. Соберитесь и в одночасье завершите начатое. Вы почувствуете, как с ваших плеч свалится огромная тяжесть. Так с легкостью вы войдете в новый год. Что касается дел любовных, то ярких событий не намечается. Но, может, оно и к лучшему.

Львы

Львам стоит посвятить месяц работе. Важно завершить все сложные и долгоиграющие проекты. Так вы сможете подняться на новый уровень. Также вам стоит обратить особое внимание на душевное состояние. Если нужно, обратитесь за помощью к профессионалам. Баланс и гармония — то, что вам сейчас необходимо.

Девы

В декабре Девам стоит проявить стойкость характера. Очень много людей хотят, чтобы вы упали. Но не нужно отчаиваться. Благодаря своему характеру и силе воли вам удастся преодолеть все невзгоды. В делах сердечных вас ожидает большая удача. Если в вашей паре есть невзгоды, вы все решите. Одиноким же представителям знака стоит ждать встречи со своей судьбой.

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Весы

Вы находитесь на новом этапе своей жизни. Декабрь — прекрасный месяц для планирования будущего. Также это время можно посвятить ремонту в доме. Во второй половине месяца могут возникнуть небольшие проблемы со здоровьем. Однако они очень быстро решаться сами собой. Есть смысл заняться спортом.

Скорпионы

Прекрасный месяц для того, чтобы решить все насущные вопросы. Разберитесь с проблемами и вперед к новым вершинам. Постарайтесь не акцентировать внимание на неудачах. Лучше найдите возможность их решить. И еще важный совет: отложите немного денег. Они вам могут пригодиться.

Стрельцы

Будьте готовы к коллективной работе, к конструктивному диалогу с коллегами, благоприятному исходу сотрудничества с новыми партнерами. Вы сможете оставить в прошлом все конфликтные ситуации, скорректировать планы с учетом новых возникающих обстоятельств. Что касается семейных отношений, звезды советуют чуточку больше прислушиваться ко второй половинке.

Козероги

Декабрь — прекрасный месяц для исполнения желаний. Однако вам нужно будет приложить немало усилий, чтобы достичь желаемого. Не стоит впадать в отчаяние, если что-то не получится с первой попытки. В финансовой сфере вас также ожидает успех. Есть вероятность небольшой премии или неожиданной помощи от родственников.

Водолеи

Водолеям стоит посвятить все свое свободное время семье. Вы слишком часто увиливаете от домашних обязанностей. Это может стать причиной скандалов и недовольства любимого человека или родителей. Чтобы искупить свою вину, проявите выдержку и займитесь решением бытовых вопросов.

Рыбы

Для Рыб декабрь обещает практически настоящую сказку. Вы с головой можете окунуться в романтические отношения. Однако не стоит терять рассудок. Не забывайте о работе. Не прогуливайте учебу. Иначе это обернется для вас серьезными проблемами. И не транжирьте денег. Одного-двух подарков любимому человеку будет вполне достаточно.

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