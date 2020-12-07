Гороскоп на 8 декабря 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Что предстоит каждому знаку зодиака? Кому нужно сдерживать свои эмоции, а кто сможет реализовать все задуманные планы? Читайте гороскоп на 8 декабря от экстрасенсов СТБ.

Овен

Вторник — прекрасный день, чтобы начать новое дело. А родственная душа поможет и поддержит в любых начинаниях и даже сложных ситуациях.

Телец

Ждите хороших новостей. Может возникнуть отличная возможность улучшить свое финансовое состояние. Не упустите момент!

Близнецы

Вы долго шли к цели, и сейчас настал тот момент, когда можно смело пожинать плоды своего труда. Не скромничайте и принимайте все похвалы.

Рак

Могут возникнуть непредвиденные финансовые траты. Не паникуйте. У вас на все хватит и сил, и денег.

Лев

Прекрасный день. Может поступить отличное предложение по работе. Не упускайте свой шанс. Это прекрасная возможность повысить свою квалификацию.

Дева

Вас может поймать начальство на недобросовестном выполнении своих служебных обязанностей. Будьте внимательны и не мухлюйте.

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Весы

На вашем пороге может появиться человек из прошлого. Звезды советуют не поддаваться эмоциям и всегда думать головой.

Скорпион

Во вторник вам будет сопутствовать удача во всем. Не упустите свой шанс. К тому же вечером вас может ждать приятный сюрприз.

Стрелец

Для того, чтобы достичь успеха, вам стоит быть более смелым. Не стесняйтесь проявлять свои лучшие качества. И вперед, за новыми свершениями!

Козерог

Иногда, чтобы добиться успеха, нужно много трудиться. 8 декабря это о вас. Не ждите мгновенных результатов. Для всего нужно время. И иногда — немало.

Водолей

Из-за взрывного характера вы часто сами загоняете себя в угол. Будьте мягче и великодушнее. Не стоит заострять внимание на мелочах.

Рыбы

Случайная неудача может нанести ощутимый ущерб положению. Продумывайте поступки и слова. Ситуация в семье может измениться из-за вашего равнодушия.

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