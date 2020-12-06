Как провести эту неделю так, чтобы все самое лучшее не обошло вас стороной? Читайте подробный гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Гороскоп на неделю — Овен

Начало этой недели покажется довольно сложным и невыносимым. Однако если вы консолидируете всю свою энергию и силы в правильном русле, поразитесь, насколько вы способный и самостоятельный человек.

Гороскоп на неделю — Телец

Кажется, что объем работы увеличивается, а время нещадно летит. Но не отчаивайтесь. Главное — составить график. Как давно вы действовали по плану? Самое время делать расписание, заводить органайзер и выполнять пункты. Только так вы сможете успеть все и везде.

Гороскоп на неделю — Близнецы

Ваша вера в светлое будущее окрыляет. На этой неделе вы будете настоящим оптимистом, что поможет с легкостью пройти все проблемы. Их будет немало, но вы справитесь с каждой, словно по щелчку пальцев. Энергию сможете получить в месте силы — любимом дворе или доме детства.

Гороскоп на неделю — Рак

Вы обидчивы, а из-за этого слабы. Попробуйте научиться прощать и отпускать. На этой неделе вы посмотрите на поступки некоторых людей под другим углом. И чтобы не разочароваться, заранее настройтесь на худшее. Но есть и хорошие новости. В семье все наладится. Давние проблемы разрешатся с вашей помощью.

Гороскоп на неделю — Лев

Вы верны своим принципам. Безусловно, это хорошо. Но в середине недели вы предстанете перед непростым выбором. Придется либо нарушить правила, либо отказаться от многого. Подойдите к принятию решения с холодным разумом, чтобы не упустить важные факторы.

Гороскоп на неделю — Девы

Вашей выдержке может позавидовать каждый. Но никто не знает, чего вам это стоит. Порой вы задумываетесь, а правильно ли сделали много лет назад. Но согласитесь, сегодня это уже не имеет никакого смысла. Вам нужно думать о будущем и заботиться о своем благосостоянии сейчас.

Гороскоп на неделю — Весы

Эта неделя будет переполнена хлопотами, домашними делами. А времени на отдых, кажется, вовсе не остается. Но чтобы уделять время себе, попробуйте более организованно подходить к вечерам. С 18:00 откладывайте рабочие моменты в сторону. Медитируйте, смотрите любимое кино и уделяйте особое внимание красоте и здоровью.

Гороскоп на неделю — Скорпион

Сейчас в вашей жизни период очень нестабильный. Любое неправильно сказанное слово может выбить вас из привычного режима. Ведь окружающие начинают уставать от потока негатива, исходящего от вас. Пересмотрите отношение к друзьям, близким, коллегам. И тогда к концу недели все наладится.

Гороскоп на неделю — Стрелец

Век живи — век учись. Сейчас важно уделить время саморазвитию. Ваша энергия настолько сильная, что любая информация будет восприниматься быстро и легко. Не теряйте возможности узнавать новое. Конец недели проведите с родителями и детьми.

Гороскоп на неделю — Козерог

Сложно разрывать отношения. Но если они не имеют будущего и смысла, то не мучайте ни себя, ни партнера. Ни одна дверь не откроется, если вы не поставите в прошлом точку. Но главное, не оставляйте в сердце обиды.

Гороскоп на неделю — Водолей

На этой неделе может произойти переоценка ценностей. Не пугайтесь, это хороший повод сделать шаг в новую жизнь. Главное, расставьте верно приоритеты. В начале недели будет явный упадок сил.

Гороскоп на неделю — Рыбы

Готовьтесь к празднику. Рыбы будут летать от счастья. Все благодаря успехам на работе. Кажется, что к концу недели появится хорошая перспектива сменить род деятельности или выйти на новый уровень обязанностей и полномочий.

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