Хотите узнать, что ждет вас 7 декабря 2020 года? Как правильно распределить время и силы в понедельник — узнайте в нашем астрологическом прогнозе от экстрасенсов СТБ!

Овен

Будьте уверены, что в понедельник все сложится так, как вы себе нарисовали несколько месяцев назад. Помните, чтобы все реализовалось, направляйте свои мысли в правильном русле.

Телец

Отличная возможность уделить больше времени работе. Попробуйте вложиться в график, чтобы не откладывать все задачи на завтра.

Близнецы

Настройтесь на серьезный разговор. Кто-то явно желает выяснить с вами отношения и расставить все точки над «і».

Рак

Стоит быть более открытым с близким человеком. Иначе ему сложно будет оказать вам моральную поддержку. Не бойтесь говорить о своих чувствах и переживаниях.

Лев

Не бойтесь идти на риск. Звезды сулят прибыль и успех. Главное ориентируйтесь на цифру 4.

Дева

Не тратьте время зря на выяснение отношений. Поставьте вопрос ребром, и сразу поймете, что точно нужно вашему оппоненту.

Весы

Понедельник будет похож на старый фильм. Вы начнете ощущать невероятную ностальгию. Все невольно будет напоминать о прошлом. Постарайтесь не унывать по пустякам.

Скорпион

Ваша семья — это ваша крепость. Не срывайтесь на них, ведь они точно хотят вам помочь. Поэтому постарайтесь вечер уделить близким, организуйте ужин, просмотр любимого кино.

Стрелец

Власть и руководство просто так не приходят в вашу жизнь. Если хотите чего-то достичь, то стоит немного больше сосредоточиться на ваших проблемных точках. Почитайте специальную литературу или просмотрите онлайн-курсы.

Водолей

Вас посетит гениальная идея. Запишите ее и обдумайте, как можно ее реализовать. Поверьте, идея дороже денег.

Рыбы

Вы окрыленные и воодушевленные. Все это благодаря любимому человеку рядом. Отблагодарите его за такую сумасшедшую энергетику. Организуйте вечер-свидание.

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